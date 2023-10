“El Meta necesita mucho al Gobierno nacional; tenderé puentes”: gobernadora electa

Hoy en día en Colombia hay dos mujeres gobernadoras elegidas por voto popular y el pasado domingo fueron elegidas seis mujeres que van a ser gobernadoras de seis departamentos diferentes. Una de ellas es Rafaela Cortés, quien ganó la Gobernación del Meta .

De acuerdo con la gobernadora electa, el departamento del Meta "necesita mucho al Gobierno Nacional".

"Hay muchas cosas pendientes de este gobierno y la posición mía siempre ha sido conciliadora, la de tender puentes y empezar a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional".

Sobre la seguridad en el Meta

Publicidad

"Eso es preocupante. Yo creo que esa fue la bandera de nuestro programa de gobierno, la seguridad, una seguridad ciudadana, pero también una seguridad que nos preocupa a todo el departamento. Este ha sido un departamento que ha sufrido mucho el flagelo de la violencia de grupos armados, de disidencias. Vamos a empezar a trabajar y yo creo que hace unos veinte días el actual gobernador habló del problema que había o de lo que se podía presentar en algunos municipios para estas elecciones y gracias a Dios todo se dio tiempo y se tomaron los correctivos, se pudieron hacer elecciones de forma pasiva y pacífica", dijo.

Sobre la vía al Llano

"Ustedes conocen esa pelea entre las dos concesiones, por eso necesitamos 1.2 billones de pesos y hago un llamado a los cinco congresistas a que me acompañen a liderar este proyecto o este proceso con el Gobierno Nacional, porque desafortunadamente no ha sido importante para el Gobierno la vía al llano y es vital para nosotros, no solamente para del Meta, sino para los demás departamentos que están cerca de nosotros. Eso diariamente le genera al departamento miles de millones de pérdidas, así que esa tiene que ser bandera, aparte de la seguridad, la conexión, con toda Colombia. ", explicó .

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí:

Le puede interesar: