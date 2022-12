El ‘Mono Jojoy’ es el Che Guevara colombiano: ‘Andrés París’

El exguerrillero de las Farc ‘Andrés París’ justificó, en entrevista con BLU Radio el homenaje que este viernes la organización le rendirá en Bogotá a alias ‘Mono Jojoy’.



“La polémica nos retrotrae y nos ubica y nos pone en una matriz belicista que no es justa con quienes cayeron en combate. Si no hubiera sido por esa etapa de confrontación no estaríamos viviendo en la primavera de la paz y la reconciliación. Para nosotros, él es el Che Guevara colombiano”, expresó.



Agregó que ‘Mono Jojoy’ es un revolucionario en todo el sentido de la palabra y calificó de irresponsables las afirmaciones que comparan las actuaciones del guerrillero con los ‘campos de concentración’ de la Segunda Guerra Mundial.



Le puede interesar: Las Farc preparan polémico homenaje al ‘Mono Jojoy’ en Bogotá.



‘París’, en ese sentido, dijo que ‘Jojoy’, jefe militar de las Farc que mantuvo encarcelados a cientos de soldados y otros secuestrados, solo les causa admiración.



El homenaje se llevará este viernes, a las 11:00 de la mañana, a cabo en el cementerio El Apogeo en el sur de Bogotá, donde reposan los restos del guerrillero, abatido en la operación Sodoma en 2010.



Publicidad