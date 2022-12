El “no” ganaría referéndum independentista en Escocia, según última encuesta

seis puntos frente al "sí", con un 53 por ciento contrarios a la separación frente al 47 favorables.

El sondeo, que hizo ese cálculo excluyendo a los indecisos, fue realizado por la firma Ipsos-Mori para el citado rotativo entre el martes y el miércoles entre 991 personas.

Ipsos-Mori calcula en el 4 por ciento la cantidad de residentes en Escocia que aún no saben cómo votarán en el referéndum que se celebra hoy en Escocia, donde cerca de 4,3 millones de votantes están llamados a las urnas para decidir el futuro de la región.

Otra encuesta hecha por la firma YouGov para los diarios "The Sun" y "The Times" otorgó hoy al "no" a la independencia de Escocia una ventaja de cuatro puntos, con un 52 por ciento de los votos contrarios a la escisión frente al 48 por ciento favorables.

El estudio fue efectuado entre este lunes y miércoles, víspera del referéndum, entre 3.237 personas.

Los colegios electorales en Escocia abrieron hoy a las 06.00 horas GMT para votar en el histórico plebiscito sobre la independencia de esa región, en el que ambos bandos parten muy igualados.

Casi 4,3 millones de residentes en Escocia mayores de 16 años tendrán que decidir desde primera hora de la mañana en las urnas si creen que Escocia debería ser un país independiente del Reino Unido.

EFE