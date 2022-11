El país debe pedirle a Santos y a Uribe que renuncien a su fuero: Claudia López

La senadora de la Alianza Verde Claudia López dijo, en entrevista con BLU Radio, que el país debe pedirle a Santos y a Uribe que renuncien a su fuero por el caso Odebrecht.



“Yo lo que espero que el país haga es que se dejen investigar y que devuelvan la plata de financiación pública que les dimos para que no recibieran sobornos”, expresó.



Robledo hizo el debate sobre Odebrecht con base en documentos reciclados: Germán Varón



El senador de Cambio Radical dijo que el senador del Polo Democrático pasó por alto, en el debate, el tema de la licitación del tramo de la vía Ocaña-Gamarra.



Hay que llegar a personalidades individuales: Hernán Andrade



Por su parte, el senador conservador Hernán Andrade dijo que lo importante del debate fue que no se puede generalizar y que se necesita ahondar en la investigación para llegar a responsabilidades personales.



Ningún corrupto ni fariseo me va a callar recordándome a Samuel Moreno: Jorge Enrique Robledo



Finalmente, el senador que citó al debaje, Jorge Enrique Robledo, dijo que debe caer todo el peso de la ley sobre los involucrados en este escándalo, incluso si hay miembros de su partido, el Polo Democrático, involucrados en el mismo.