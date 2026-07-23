El país se devolvió unos 15 años en producción de vivienda: presidente de Camacol

Las cifras en rojo que acompañan la producción de vivienda en el país siguen generando alertas en el sector de la construcción, que, según informes de Camacol, en el último año alcanzó niveles de 2011.

Desde Cartagena, el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, cuestionó la política en materia de vivienda del presidente Gustavo Petro, asegurando que el país se devolvió unos 15 años en producción de vivienda, lo que afectó directamente a los hogares de menores ingresos.

“El gobierno del presidente Petro realmente no se preocupó por el estado del sector de la construcción. Hoy tenemos un sector que, desafortunadamente, en lo corrido de este año muestra signos negativos. Los lanzamientos de nuevas unidades caen por encima del 15 %, las ventas caen por encima del 10 % y las iniciaciones de obra, que son las que generan empleo, están cayendo cerca del 19 %. En términos de números, eso quiere decir que el país está construyendo alrededor de 109 mil unidades de vivienda en el último año, que es el nivel de construcción que teníamos por allá en el año 2011; es decir, nos devolvimos 15 años en la producción de vivienda”, detalló.

El líder gremial explicó, además, que, en los últimos cuatro años, más de 140 mil familias tuvieron que desistir de su deseo de comprar vivienda.



“Antes de que llegara el gobierno Petro, de los 11 millones de hogares que no son propietarios de vivienda, de los cuales cerca de 9 millones y medio ganan menos de cuatro salarios mínimos, ocho de cada 10 tenían la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda. Si hacían la tarea de ahorrar, solicitar el subsidio y comprar casa, podían lograrlo. Con este gobierno, solamente 2,4 de cada 10; es decir, pasamos del 80 % que podían entrar a solamente el 24 %. Eso es lo que hay que priorizar”, sostuvo.

Sin embargo, el presidente de Camacol también destacó las grandes expectativas que tiene el sector frente al gobierno entrante y la propuesta del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de construir un millón de viviendas y reactivar, bajo el nombre de 'Casa Milagro', el programa de subsidios 'Mi Casa Ya'.

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Sobre este último, enfatizó que se deben hacer modificaciones y que debería ser un 40 % más barato para el Presupuesto General de la Nación, debido a las restricciones fiscales que enfrentará el nuevo gobierno.

“Uno, no tener trámites ante entidades públicas; es decir, esto de ir a pedir el Sisbén para poder entrar en la cola de ser beneficiarios se debe eliminar. Eso no reportó ningún beneficio. Dos, focalizar mejor; es decir, que los recursos lleguen a los hogares de menores ingresos y, para eso, proponemos que la mayoría de los subsidios se destinen a hogares que ganan hasta un salario y medio. Y tres, obviamente, apoyar más el subsidio a la cuota inicial que los subsidios a la tasa de interés”.