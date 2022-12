El paso que dará el kirchnerismo tras la baja votación en primera vuelta

El oficialismo argentino busca ofrecer una imagen de unidad ante la segunda vuelta electoral tras la llamada de atención de la mandataria, Cristina Fernández, en un mensaje que el aspirante presidencial, Daniel Scioli, interpretó como un "contundente" respaldo a su candidatura.

Los resultados del pasado domingo, cuando Scioli se impuso por apenas 2,5 puntos -un 36,8 por ciento frente al 34,3 conseguido por Mauricio Macri- auguran una ajustada pelea por la Presidencia. (Vea también: Primeros sondeos dan ventaja a Scioli pero abren puerta a una segunda vuelta ).

"El mensaje de ayer de la presidenta fue muy claro y contundente. Convocó a la militancia, que es el corazón de los que defienden estas ideas y estas propuestas. Fue un respaldo claro y contundente. No sé qué quieren interpretar si me nombró o no me nombró. No pierdan más tiempo en ese tipo de conjeturas", dijo hoy Scioli.

Mientras el Frente para la Victoria se reacomoda, Mauricio Macri, que según las encuestas parte como favorito ante la cita del próximo día 22, ha decidido tomarse unos días de descanso con su familia en la Patagonia.

En entrevista con El Radar de BLU Radio, el analista político argentino Martín D'Alessandro aceptó que “es cierto que el kirchnerismo vive un clima de derrota, aun habiendo ganado la primera vuelta”. (Vea también: Scioli agradece triunfo, pero no confirma si habrá segunda vuelta en Argentina ).

“También es cierto que los retadores, a pesar de haber perdido la primera vuelta, vive un clima de triunfo y de favoritismo de cara a la segunda vuelta”, añadió.

El candidato oficialista trataba así de restar importancia a su llamativa ausencia del multitudinario acto encabezado anoche por Cristina Fernández en la Casa Rosada, donde la presidenta pidió a los militantes que no caigan en la división y cierren filas para defender el proyecto kirchnerista ante las elecciones del próximo día 22 sin mencionar en ningún momento a Scioli.

"Estoy absolutamente convencido de que todos los sectores que integran el Frente para la Victoria están con nuestra fórmula", aunque unos lo hagan "con más pasión" que otros, apuntó Scioli a medios locales, en referencia al fuego cruzado de los últimos días entre el llamado núcleo duro del kirchnerismo y el "sciolismo".

Scioli explicó que Fernández y él se van "complementando" y recordó que el jueves mantuvo una reunión "de gestión" con un grupo de gobernadores peronistas mientras la mandataria mandaba "mensaje".

El candidato, que no aclaró si se mostrará en público con Cristina Fernández en algún acto electoral antes de los comicios del 22 de noviembre, quiso zanjar la polémica por la ausencia de la presidenta en el búnker del oficialismo tras el revés sufrido en las urnas el pasado domingo y las especulaciones surgidas sobre la falta de comunicación entre ambos.

Ayer viernes, por primera vez en la semana, kirchneristas y sciolistas no se intercambiaron dardos en público y organizaciones sociales y sindicales del Frente para la Victoria anunciaron un acto en apoyo de Daniel Scioli.

La consigna ahora es "Scioli presidente" porque "no hay tiempo para pases de facturas ni análisis" de los resultados electorales, "hay que llevar a Scioli a la victoria", resumía el diputado oficialista Edgardo Depetri en declaraciones a medios locales.

Con EFE