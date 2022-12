El petrismo es la luz que le falta a Colombia: hermano de Petro, candidato a Alcaldía Cajicá

Juan Fernando Petro, hermano del exalcalde y senador Gustavo Petro, se lanzó como candidato a la Alcaldía de Cajicá, Cundinamarca, por el movimiento Colombia Humana.

En diálogo con Mañanas BLU, el candidato dijo que más que un lanzamiento propio, su candidatura fue el resultado de una iniciativa de las juntas de acción comunal del municipio y de varios movimientos sociales.

En ese sentido, Petro manifestó que no se trata de ningún “nepotismo”, como algunos sectores han calificado el lanzamiento de varios candidatos cercanos al exalcalde en la próximas elecciones regionales.

“Ahora resulta que, por tener el apellido Petro, uno se ajusta no al apellido, sino a las ideas. Aquí lo importante son las ideas, no si somos de apellido Petro o no. Cuando las ideas son extraordinarias, ”, dijo.

El candidato, biólogo de la Universidad Nacional, manifestó que no se trata de un plan para apoderarse políticamente del país, sino de abrir la posibilidad de mantener el espacio que la Colombia Humana abrió el año pasado.

“El petrismo es la luz que le permitiría a este país tener las transformaciones que nos permitirían salir del subdesarrollo”, añadió.

