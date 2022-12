El secuestro no será aceptado como mecanismo de presión: Duque a ELN

Durante la ceremonia de reconocimiento de tropas, el presidente Iván Duque exigió la liberación de los secuestrados por parte del ELN e insistió en que no aceptará chantajes ni intimidaciones.

“Yo no he estado de acuerdo con que ahora pretendan algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales mientras cometen actos que son deplorables y deleznables”, aseguró.



Ante las Fuerzas Militares y de Policía exigió que quienes quieran desmovilizarse deben suspender sus actividades criminales y no pretender igualarse a las fuerzas del Estado.

Publicidad

Vea también: Gobierno activó protocolos para la liberación de secuestrados por el ELN



“Les decimos a aquellos que fueron reclutados ilegalmente que van a tener la mano amiga del Estado para desmovilizarse individualmente, que van a tener la oportunidad de cesar la horrible noche”, señaló.



El mandatario, quien asumió como comandante en jefe de las fuerzas armadas, pidió no aceptar el secuestro, la extorsión y el narcotráfico como delitos conexos al delito político.



“No queremos más guachos, no queremos más cabecillas que estén amedrentando a la ciudadanía”, precisó.