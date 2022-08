Elección del nuevo contralor, ¿meritocracia o politiquería?

La elección del nuevo contralor General de la República ha suscitado un amplio debate y un pulso político de fuerzas. ¿Primará la meritocracia o la politiquería?

Para hablar del debate, estuvieron en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, los senadores Gustavo Bolívar y Carlos Abraham Jiménez.

" Los organismos de control deberían estar en manos de la oposición, pero aquí todavía no pasa eso. No nos conviene al Pacto Histórico tener un contralor de bolsillo", declaró el senador Bolívar, quien no obstante anotó que durante la época en que Gustavo Petro fue alcalde, sufrió ataques desde la Contraloría Distrital que, a su juicio, rayaron en abusos de poder.

"Si hoy no hacemos componendas, incumplimos. Por sobre egos e ideologías, en los territorios está por encima la vida, que está amenazada", sostuvo Bolívar, al referirse a las alianzas políticas de la coalición de Gobierno en el Congreso.