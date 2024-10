Elección popular de jueces en México: Petro abre el debate en Colombia

Durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro aprovechó para plantear una reflexión sobre una propuesta que ha generado controversia en América Latina: la elección de jueces por voto popular, tal como se ha discutido en México.

“No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, expresó Petro durante su intervención.

Esta declaración ha abierto un debate en Colombia, especialmente porque el sistema judicial en el país, tal como en la mayoría de las democracias, está diseñado para actuar de manera independiente del poder político.

La propuesta de que los jueces sean elegidos por voto popular, si bien ha sido implementada en México bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha generado preocupaciones tanto en ese país como en Colombia.

Publicidad

En Mañanas Blu, con Néstor Morales, los panelistas debatieron las implicaciones que podría tener una medida como esta en Colombia.

El periodista Felipe Zuleta señaló que la idea "es una peligrosa amenaza contra la democracia". Según él, las doctrinas jurídicas y las decisiones de los jueces son una forma de contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, y someter a los jueces a la voluntad popular sería una forma de cooptar este contrapeso.

Publicidad

Por otro lado, Héctor Riveros advirtió que “en México, el presidente López Obrador logró la mayoría absoluta en el Congreso y, con ello, se aprobó la elección de jueces en cuestión de una semana”.

Asimismo, argumentó que la situación en Colombia es distinta: “Por fortuna, en Colombia no tenemos un Congreso incondicional al Gobierno, y eso es lo que impide que se aprueben propuestas como esta sin un verdadero debate”.

Una de las mayores preocupaciones expresadas en el programa fue el riesgo de que grupos con intereses delictivos o de corrupción puedan influir en las elecciones de jueces. En el debate se planteó el siguiente escenario: “Usted se imagina al clan del Golfo metiendo la mano para elegir a sus propios jueces y magistrados?”, opinó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio.

Añadió que, aunque el presidente Petro pueda criticar la corrupción en el sistema judicial actual, la elección popular de jueces no resolvería ese problema y podría, en cambio, exacerbarlo.

Publicidad

“No podemos generalizar, no podemos decir que toda la justicia está cooptada por la corrupción o por las mafias y que entonces hay que buscar la elección popular de jueces y magistrados es profundamente irrespetuoso”, dijo el periodista

Los panelistas coincidieron en que uno de los pilares de la democracia es el carácter contra mayoritario del poder judicial, es decir, su capacidad para controlar y limitar las decisiones de la mayoría.

Publicidad

Mientras tanto, Héctor Riveros subrayó: “El poder de los jueces es precisamente proteger a las minorías y limitar los excesos de la mayoría. Si se subordina la elección de jueces a la voluntad popular, se pone en peligro ese contrapeso necesario”.

En ese sentido, también se cuestionó la naturaleza de la propuesta del presidente Petro. Según Zuleta, un cambio de esa magnitud requiere una gran reforma constitucional: No veo cómo se puede hacer una gran reforma constitucional en este momento”, dijo.

En los últimos meses, el gobierno de Petro ha enfrentado decisiones judiciales adversas en temas como la emergencia social, el nombramiento de funcionarios clave, e incluso la creación del Ministerio de la Igualdad.

Finalmente, el debate en torno a esta propuesta refleja la tensión entre los poderes en Colombia. Mientras que el presidente Petro pone el debate sobre la intervención popular en la elección de jueces, sus críticos advierten que esa intervención podría socavar la independencia judicial y poner en riesgo la democracia misma.

Publicidad

“Realmente lo que ocurre en México es una cosa que atenta mucho contra la democracia y contra el Estado de derecho. Eso lo han dicho, pues todos los expertos en estos temas. Realmente hay que prender las alarmas, en este caso contra México, y bueno, que ya el presidente Petro lo esté siquiera pensando también debería ser una señal de alarma”, dijo Riveros.

Reviva el debate en Mañanas Blu