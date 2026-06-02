Colombia merece que quienes lideran instituciones respeten la institucionalidad: FND

Luego de una reunión extraordinaria convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores emitieron un pronunciamiento en el que plantearon una serie de posturas enfocadas en blindar el proceso democrático de la segunda vuelta presidencial.

El primer punto está relacionado con el fortalecimiento de la observación electoral internacional. Los mandatarios regionales solicitaron ampliar y robustecer la presencia de misiones de veeduría durante la jornada del próximo 21 de junio, al considerar que el acompañamiento de observadores extranjeros constituye una garantía adicional para la transparencia del escrutinio y contribuye a generar confianza en todos los sectores políticos.

La segunda preocupación está enfocada en las condiciones de seguridad para los votantes. Los gobernadores insistieron en que “Colombia debe votar en paz, libre de violencias y con un respeto profundo a la voluntad ciudadana para elegir al candidato de sus preferencias”, por lo que pidieron al Gobierno nacional trabajar de manera articulada para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con garantías.

La solicitud se da en medio de denuncias realizadas por algunos mandatarios departamentales sobre presuntos casos de constreñimiento al elector en regiones como Caquetá, Guaviare y Meta.



Elecciones presidenciales en Colombia Foto: AFP

Como tercer punto, los gobernadores hicieron un llamado a los líderes políticos, servidores públicos y líderes de opinión para que actúen con responsabilidad durante esta etapa de la campaña.

“Colombia merece que quienes lideran las instituciones den ejemplo absoluto de respeto por la institucionalidad. Quienes conducen al país deben actuar con mesura y responsabilidad, protegiendo el sistema electoral y evitando acciones y comentarios desmedidos e irresponsables que inciten a la violencia”, señala el comunicado.

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Adicionalmente, pidieron al Gobierno que se garantice articulación con las regiones, al advertir que el desarrollo del país y la superación de las crisis sociales, “dependen de un trabajo conjunto y sin exclusiones, entre el nivel central y los territorios”.

Finalmente, los gobernadores destacaron el trabajo realizado por la Registraduría Nacional y la fuerza pública durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Según señalaron, el balance de las elecciones permitió que el país diera “un ejemplo de confianza en las instituciones” y garantizó que los ciudadanos pudieran expresar de manera legítima su voluntad en las urnas.