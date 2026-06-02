"Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano. Y estos son libres": Fajardo

A días de iniciar la campaña para la segunda vuelta presidencial, Sergio Fajardo y Edna Bonilla fijaron su posición frente al nuevo panorama político del país y enviaron un mensaje a los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de la República.

A través de su cuenta de x, la fórmula presidencial resaltó que cerca de un millón de colombianos respaldaron su propuesta en las urnas, un resultado que, según señalaron, refleja la existencia de un sector de la ciudadanía que optó por alternativas distintas a las dos campañas que avanzaron a la fase definitiva de las elecciones.

"Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno", escribió el excandidato presidencial.

Mensaje a los candidatos presidenciales

El espíritu del 1.000.000 de votos



1. El domingo Colombia habló. Y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la enorme responsabilidad de pasar a la segunda vuelta. La responsabilidad de representar a la mayoría de los electores. De… pic.twitter.com/U72x9SmVOE — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 2, 2026

El excandidato indicó que ese respaldo debe ser tenido en cuenta durante el debate de segunda vuelta y afirmaron que sus propuestas continúan vigentes dentro de la discusión nacional. En ese sentido, anunciaron que presentarán el denominado “Decálogo del millón”, un documento que recogerá los principales planteamientos impulsados durante su campaña.



En el mensaje, Fajardo y Bonilla también hicieron un llamado a los dos aspirantes presidenciales para que la contienda electoral se desarrolle mediante debates de ideas y propuestas para los ciudadanos. Además, plantearon la necesidad de fortalecer la cultura democrática y promover espacios de diálogo entre los distintos sectores políticos.

“Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”, señaló Fajardo.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

La fórmula presidencial sostuvo que los votos pertenecen a los ciudadanos y recordó que cada elector decidirá libremente su respaldo en la segunda vuelta. Mientras tanto, sus planteamientos buscan mantenerse dentro de la conversación política en medio de la definición del próximo gobierno de Colombia.

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“El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la formula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido. A toda Colombia le ofrecemos el Decálogo del millón que presentaremos mañana a las 12:00 horas”, concluyó el excandidato.