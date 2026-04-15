Cumbre de gobernadores: candidatos presidenciales presentan sus propuestas a regiones

En la Universidad de La Sabana, en Chía, se desarrolló la Cumbre de Gobernadores “Las Regiones Proponen”, un espacio en el que la Federación Nacional de Departamentos presentó un “Libro Blanco” con propuestas clave para los candidatos presidenciales, enfocadas en el desarrollo territorial y el fortalecimiento de las regiones.

Durante la jornada, los aspirantes a la Presidencia expusieron sus planteamientos frente a los principales retos del país, especialmente en materia de seguridad, descentralización y relación entre el Gobierno nacional y los territorios.

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que una de sus primeras decisiones, en caso de llegar al Gobierno, sería intervenir el orden público en el suroccidente del país.

“Mi primera decisión como presidente va a ser militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto. Pero inmediatamente después vamos a tener una reunión con los gobernadores y con los alcaldes de Colombia, que llevan cuatro años sin tener un presidente que los escuche, sin tener un interlocutor para sacar adelante el desarrollo de las regiones”, afirmó.



Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

Además, planteó una política de “cero tolerancia” frente a la extorsión y el narcotráfico. “Le he pedido a los Estados Unidos que nos incluyan en el escudo de las Américas, y mi plan es sentarme a conversar con ellos para tener un nuevo plan Colombia o algo muy parecido, donde con la fuerza pública colombiana volvamos a tener capacidad de controlar el narcotráfico”, aseguró.

Por su parte, el candidato Roy Barreras propuso unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el presidencial. Además, lanzó críticas a la relación actual entre el Gobierno nacional y las regiones.

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“Cuando la división entre el gobierno nacional y las regiones es de tal tamaño que ha escalado al punto de que el presidente hace algunas horas o un par de días dijo que quien se opusiera a la visión de la revisión del catastro, aunque fuese alcalde, debía terminar preso. Es decir, después de tres años de desarticulación y de abandono, dicen los alcaldes y los gobernadores, en la comunicación del gobierno central con los gobiernos regionales, ahora lo que se ofrece es meterlos a la cárcel”, señaló.

Roy Barreras habla sobre relaciones con EE.UU. Blu Radio

A su turno, el candidato Abelardo de la Espriella propuso la construcción de megacárceles bajo esquemas de concesión privada y la creación de un nuevo cuerpo de prisiones.

“Diez megacárceles, diez empresas, diez empresarios, hagan la cárcel porque no va a haber plata. Vamos a hacerla en la mitad de la nada, en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no puedan seguir extorsionando a la gente. Porque de las cárceles sale el 75% de las extorsiones en Colombia”.

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Asimismo, aseguró que en su eventual gobierno se pondría fin a lo que calificó como prácticas de discriminación desde el gobierno nacional. “Los gobernadores no volverán a sufrir el dolor de la hostilidad, el abandono, la discriminación ideológica y el castigo político por parte del gobierno nacional”, afirmó.

El candidato Sergio Fajardo advirtió que el próximo gobierno enfrentará un contexto particularmente complejo.

“Esta Colombia que tenemos hoy es totalmente distinta a la que yo había visto antes. Estamos en una situación que, para mí, y lo digo con toda la convicción, va a hacer que el próximo gobierno sea el gobierno más difícil que ha tenido Colombia en tiempos recientes. (…) Y la razón fundamental detrás de todo esto está asociada con una confrontación que existe con una Colombia que tiene malestares, rabias, incertidumbres por todos los sectores”, aseguró.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Suministrada El Espectador

Por su parte, la candidata Claudia López planteó una reorganización del modelo de descentralización, con mayor autonomía para alcaldes y gobernadores y una transformación del sistema de planeación.

“Vamos a darles unas competencias específicas más acotadas y darles autonomía sobre el manejo de sus recursos. Al SGP, en vez de ser un poco de cajitas inflexibles, le vamos a agregar la competencia de primera infancia y cuidado a los alcaldes, y que ellos presten salud, educación, servicios públicos, primera infancia y cuidado, y decidan con libre destinación cuánto le asignan a cada cosa, dependiendo de las necesidades del municipio. A las gobernaciones las vamos a concentrar en proyectos de infraestructura estratégica de carácter regional, transición energética, servicios públicos, energía, agua, infraestructura para la movilidad y para el desarrollo productivo, desarrollo económico regional”.

Claudia López Foto: Blu Radio

El candidato Luis Gilberto Murillo, propuso una reforma tributaria territorial que incluya la cesión de algunos ingresos nacionales a las regiones.

También cuestionó la relación del presidente Gustavo Petro con los mandatarios locales. “Lo ha manejado muy mal. Es decir, usted tiene que hablar con los gobernadores. Usted no puede andar peleando con los gobernadores de Antioquia y con la gobernadora del Chocó. No, no, con ningún gobernador. Es decir, usted tiene que hablar con los gobernadores. Eso no puede ser por criterio político, eso no puede ser por criterio ideológico”.

Luis Gilberto Murillo. Foto: Parques Nacionales Naturales.

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Desde las regiones, los gobernadores insistieron en la necesidad de reconstruir la relación con el Gobierno nacional. La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, afirmó que “Colombia necesita reconstruir la relación entre el gobierno nacional y los territorios (…) cuando se rompe la comunicación entre la nación y las regiones, pierde Colombia (…) necesitamos un gobierno que escuche, que dialogue y que entienda que las regiones no son ejecutoras pasivas, sino aliadas estratégicas”.

En la misma línea, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, advirtió sobre los efectos de la falta de articulación institucional.

“Ustedes vieron el reciente caos que ocurrió el fin de semana en algunas regiones del país, y especialmente en nuestro departamento de Santander, por la falta de articulación en gobernar a punta de decretos y en la no aplicación correcta del diálogo y de la concertación entre gobierno nacional y los gobiernos subnacionales”, señaló Didier Tavera, director ejecutivo de la FND”, señaló.

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Finalmente, la cumbre dejó en evidencia que uno de los principales reclamos de las regiones sigue siendo la necesidad de una mayor articulación con el Gobierno nacional.