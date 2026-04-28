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De La Espriella, Cepeda y Paloma: las tres novelas dramáticas para cada uno, según Oviedo

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo insistió en que el país no puede seguir “atrapado en novelas” mientras enfrenta desafíos urgentes.

Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella
Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella
Fotos: Instragram Paloma Valencia e Iván Cepeda / Prensa Abelardo De La Espriella
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

En medio del arranque de la carrera presidencial, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo pasó por los micrófonos de El Radar de Blu Radio y dejó una lectura llamativa sobre el panorama político: comparó a sus principales contendores con “novelas” televisivas, cada una con una narrativa distinta y, según él, desconectada de los problemas reales del país.

Oviedo aseguró que el proyecto político del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda se mueve bajo una lógica emocional y de confrontación social, al que bautizó como “Los ricos también lloran”.

Estamos distraídos viendo una telenovela que tiene una audiencia muy grande que se llama Los ricos también lloran”, afirmó, y añadió que esta narrativa “la protagoniza el presidente Petro, él es el director, es el guionista”, en referencia a lo que considera un discurso centrado en la lucha de clases.

Iván Cepeda
Iván Cepeda.
Foto: EFE

Sobre Abelardo de la Espriella, el candidato fue aún más crítico y lo asoció con una narrativa basada en lo milagroso y lo simbólico. “La Rosa de Guadalupe”, dijo, al explicar que en ese caso “todo está mal, pero solo con rezarle a la Virgen… es un milagro refundar todo, empezar todo”.

Para Oviedo, este enfoque plantea soluciones simplistas a problemas estructurales del país, apelando más a la fe que a propuestas concretas.

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Abelardo de la Espriella
Foto: Abelardo de la Espriella

En contraste, Oviedo defendió la propuesta que lidera junto a Paloma Valencia, a la que comparó con “Mujer, casos de la vida real”, una narrativa que, según explicó, busca aterrizar los problemas del país.

“Vamos a dar la novela de mujer, casos de la vida real… vamos a tener una mujer presidenta, vamos a cuidar a las mujeres cabeza de hogar”, señaló, insistiendo en que su apuesta se basa en reconocer las dificultades cotidianas de los colombianos.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Suministrado

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Finalmente, el candidato insistió en que el país no puede seguir “atrapado en novelas” mientras enfrenta desafíos urgentes. “No podemos quedarnos… a decidir sobre una telenovela que se llama Los ricos también lloran; necesitamos pensar en el presente”, concluyó, subrayando que su campaña busca romper con lo que considera narrativas emocionales para enfocarse en soluciones concretas.

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