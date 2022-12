Desde este viernes rigen nuevas reglas en el servicio militar

A partir de este viernes comienza a regir la nueva ley de reclutamiento militar que cambió varios aspectos en la prestación del servicio militar.



Con la nueva ley se modificaron los tiempos de la prestación del servicio militar, que pasó de 24 a 18 meses y la bonificación por esta labor aumentó.



También se le pone freno a los corruptos en torno a la expedición de Libretas Militares debido a que el costo de este documento se redujo. Según el Ejército Nacional a la fecha hay cerca de un millón de jóvenes que están en condición de remisos podrán obtener la libreta por un valor no superior a los 111 mil pesos.



Para jóvenes en condición de desplazamiento y víctimas por el conflicto armado, la libreta será gratuita.



Quienes no son remisos y no quieren prestar el servicio militar podrán obtener el documento por un valor de 145 mil pesos, y quienes pertenezcan a familias con patrimonios superiores a mil millones de pesos, el costo de la libreta será de un máximo de 29 millones de pesos.



La nueva ley ofrece a soldados bachilleres la posibilidad de estudiar en el SENA durante los primeros cuatro meses. Se prohíbe las denominadas batidas y para incorporar personal se realizarán hasta cuatro jornadas por año.



Incluso, mujeres entre 18 y 24 años podrán ingresar a las Fuerzas Militares para prestar el servicio.



