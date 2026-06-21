¿Desde qué hora se puede votar este domingo en segunda vuelta de elecciones presidenciales?

La cuenta regresiva para conocer al próximo presidente de Colombia llegó a su fin. Este domingo 21 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada decisiva en la que se elegirá al mandatario que gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Uno de los interrogantes más consultados en las horas previas a las votaciones tiene que ver con los horarios habilitados para sufragar. La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que existe una hora específica de apertura y cierre de las mesas, así como algunas condiciones que los ciudadanos deben tener en cuenta para no quedarse sin votar.

¿A qué hora abren las mesas de votación este domingo 21 de junio?

La jornada electoral comenzará oficialmente a las 8:00 de la mañana en todo el territorio nacional.

Desde esa hora, los ciudadanos podrán acercarse al puesto de votación asignado para depositar su voto en la segunda vuelta presidencial.



Las autoridades electorales recomendaron no esperar hasta las últimas horas de la tarde para acudir a las urnas, ya que la afluencia de votantes suele aumentar a medida que avanza el día.

¿Hasta qué hora se puede votar?

Las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, muchas personas tienen dudas sobre qué sucede si llegan cerca de la hora de cierre o si permanecen haciendo fila cuando finaliza la jornada.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

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La Registraduría aclaró que solo podrán votar después de las 4:00 p. m. los ciudadanos cuya cédula de ciudadanía haya sido recibida por el jurado de votación antes del cierre oficial.

En otras palabras, si una persona permanece en la fila, pero aún no ha entregado su documento al jurado cuando el reloj marque las 4:00 de la tarde, perderá la posibilidad de sufragar.

Recomendaciones para votar sin inconvenientes

Para evitar contratiempos durante la jornada electoral, las autoridades hicieron varias recomendaciones a los ciudadanos:



Verificar previamente el puesto y la mesa de votación.

Llevar la cédula de ciudadanía en buen estado.

Llegar con suficiente anticipación.

Revisar las rutas de acceso al puesto de votación.

Evitar acudir en las últimas horas de la jornada.

Seguir las instrucciones de los jurados electorales.

¿Cómo marcar correctamente el tarjetón electoral?

La Registraduría diseñó una tarjeta electoral que busca facilitar la identificación de los candidatos y disminuir la posibilidad de errores al momento de votar.

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El tarjetón tiene fondo gris, tamaño carta y cuenta con espacios amplios entre cada una de las fórmulas presidenciales. Además, incluye:



Fotografía de los candidatos a la Presidencia.

Fotografía de los candidatos a la Vicepresidencia.

Nombres y apellidos completos.

Logos o símbolos de los movimientos y partidos políticos.

Una vez reciba la tarjeta electoral, el ciudadano deberá dirigirse al cubículo de votación y marcar de forma secreta la opción de su preferencia.

Tarjetón para la segunda vuelta presidencial. Foto: Registraduría

La entidad también informó que los votantes pueden utilizar el esfero suministrado en la mesa o llevar su propio bolígrafo para realizar la marcación.

¿Qué documento debe presentar para votar?

El único documento válido para participar en la segunda vuelta presidencial es la cédula de ciudadanía.

Se aceptarán las siguientes versiones:



Cédula amarilla con hologramas.

Cédula digital física.

Cédula digital desde la aplicación oficial en el teléfono celular.

Por el contrario, no serán admitidos documentos como contraseñas de trámite, denuncios por pérdida de la cédula o certificados expedidos mientras se adelanta el proceso de duplicado o renovación.

Con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, las autoridades esperan una jornada electoral de alta participación. La principal recomendación sigue siendo la misma: acudir temprano al puesto de votación y verificar previamente toda la información necesaria para ejercer el derecho al voto sin contratiempos.