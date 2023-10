Eduardo Verano llega por tercera vez a la Gobernación del Atlántico

Verano De La Rosa repetirá por tercera vez mandato en el departamento del Atlántico, tras imponerse ante su principal contendor político, Alfredo Varela, con más del 50% de votos en el departamento y el 80% de las mesas informadas.

Sobre Eduardo Verano

Eduardo Ignacio Verano De la Rosa, nacido en Barranquilla (Atlántico) el 08 de octubre de 1950, es un reconocido político y empresario colombiano que, por tercer periodo no consecutivo, repetirá mandato tras ser elegido como el nuevo gobernador del Atlántico durante las elecciones territoriales de este domingo.

Siendo bachiller del colegio Biffi La Salle, ubicado en el norte de Barranquilla, estudió su carrera profesional en Administración de Empresas en la Universidad del Norte, obteniendo su título académico en el año 1973. Luego, dos años más tarde, obtuvo su título de especialista en desarrollo regional urbano y viajó hacia los Estados Unidos para cursar un magister en la Universidad de Columbia, de la cual se graduó para el año de 1978.

Verano De la Rosa también se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Barranquilla.

Tras regresar a la capital del Atlántico, emprendió su camino laboral ejerciendo como gerente de la empresa Cementos del Caribe entre 1978 y 1984, dando un salto inesperado al sector público al ser nombrado como gerente de la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla hasta el año 1986, para luego ejercer como gerente de la Electrificadora del Atlántico.

En diciembre de 1990, y como parte de la lista encabezada por Horacio Serpa, consiguió un escaño en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para construir la Nueva Constitución Política de Colombia.

Tras finalizar las labores de la constituyente se vinculó a través de varios cargos al Gobierno Nacional, ejerciendo como director de Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión (1992) y de la Corporación Eléctrica de la Costa, Corelca (1992-1994)

Luego de la victoria del expresidente Ernesto Samper en el año 1994, aspiró a las elecciones como candidato a la Alcaldía de Barranquilla siendo un intento fallido. Sin embargo, fue nombrado como Consejero presidencial para la Costa Atlántica hasta 1997, cuando fue designado Ministro de Medio Ambiente.

En 1998 dejó su cargo al terminar el mandato del expresidente Ernesto Samper y a mediados de 1999 es elegido Secretario General del Partido Liberal, siendo reelecto en 2001. Pero no fue sino hasta el año 2007 cuando logró llegar al primer cargo del departamento del Atlántico, luego de un persistente empate técnico con el ex senador del partido de la U, José Name; siendo que la adhesión de los candidatos Jaime Amín, Marieta Morad y Alfredo Palencia le permitió repuntar significativamente al final de la contienda y salir victorioso.

En el año 2015 fue reelegido como gobernador del Atlántico imponiéndose ante Alfredo Varela (por primera vez), exconcejal del Partido Alianza Verde; Juan García, excandidato a la alcaldía de Barranquilla independiente; y ‘Juanchito’ Acuña, médico independiente. Para esta elección tuvo como aliado al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, del Partido Cambio Radical.

Finalmente este 2023 se postuló por tercera vez y volvió a imponerse ante Alfredo Varela, por el partido Alianza Verde; y Verónica Patiño, candidata por Fuerza Ciudadana, con quienes disputó el largo camino para ser el nuevo gobernador del Atlántico hasta el año 2026.

