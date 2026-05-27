Gustavo Bolívar sobre la estrategia y logística de Iván Cepeda: "Es la campaña más barata"

En medio de la agitación política previa a la jornada electoral, Gustavo Bolívar, integrante del equipo de campaña del candidato Iván Cepeda, salió al paso de los cuestionamientos sobre la naturaleza de los eventos masivos realizados recientemente en diversas regiones del país.

Bolívar aseguró que, bajo una "estricto interpretación de la norma", la campaña no está infringiendo las prohibiciones de realizar manifestaciones públicas en la semana previa a los comicios.

¿Reuniones privadas o actos públicos?

La controversia surge debido a la masiva asistencia en lugares como Sincelejo y Montería, donde se han congregado entre 2,500 y 3,000 personas.



Bolívar aclaró que se trata de eventos realizados en recintos cerrados o de propiedad privada, como centros de convenciones y clubes, lo que técnicamente los diferencia de una manifestación en plaza pública.

Al respecto, Bolívar enfatizó que han recibido instrucciones precisas del candidato: “recibieron la instrucción, la orden de Cepeda del candidato Iván Cepeda de que no pueden hacer manifestaciones públicas”.

No obstante, admitió que la magnitud de la asistencia puede generar confusión: “se confunde porque como va mucha gente se puede considerar que parecieran manifestaciones públicas”, pero recalcó que “no se están haciendo ni en parques, ni en plazas públicas, ni en las calles, que es lo que prohíbe la ley”.

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La logística del "Día D"

Según Bolívar, el objetivo principal de estos encuentros no es el proselitismo abierto, sino la organización técnica de lo que denominan el "día D". La campaña busca coordinar a cerca de 100,000 testigos electorales inscritos para vigilar las urnas el domingo.

“Estas reuniones de esta semana están solamente destinadas a eso, a ver cómo estamos organizando lo que nosotros llamamos en política el día D”, explicó el exsenador.

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Sobre las afectaciones al espacio público reportadas en Montería, Bolívar minimizó el impacto, señalando que las congestiones son "naturales" a la salida de eventos masivos, aunque el sitio de reunión estuviera a varias cuadras de las vías principales.

Financiación y austeridad bajo la lupa

Otro punto álgido de la entrevista fue la financiación de estos eventos y la entrega de implementos como camisetas y refrigerios. Bolívar defendió la transparencia de los recursos, afirmando que la de Cepeda es “la campaña más barata de las tres” y que se financia exclusivamente con préstamos bancarios, prohibiendo aportes de contratistas.

Sobre los incentivos a los asistentes, fue enfático: “Hidratación, sí, obviamente esa sí la ponemos nosotros. Para llegar al sitio, ningún incentivo a nadie se le paga”.

Detalló que, en ocasiones largas, se ofrecen refrigerios artesanales y que el transporte es organizado por líderes locales para personas que viven en zonas alejadas.

Escuche aquí la entrevista: