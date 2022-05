La estrategia tiene que cambiar, él debe salir a las regiones: jefe de campaña de Rodolfo Hernández

Este domingo se llevó a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia. Los resultados dejaron como ganadores a Gustavo Petro , del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández , de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Precisamente, el exalcalde de Bucaramanga fue la gran sorpresa en la jornada electoral, pues dejó en el camino a Federico Gutiérrez: candidato que en las encuestas fue segundo.

Publicidad

Óscar Jair Hernández, jefe de campaña del ingeniero, habló en Noticias de la Mañana sobre cómo se recibió el pasó a la segunda vuelta y lo que se viene para lograr ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

“Sobre las 12:30 de la noche se terminaron las caravanas en Bucaramanga y no solo acá, sino en toda el área metropolitana y en algunas partes del país. Ya estamos aquí muy a las 7:30 de la mañana empezamos a trabajar por la ciudad, porque tenemos que salir a terminar el trabajo que inició verdaderamente hace dos años y medio: cuando el ingeniero decidió decirle por primera vez a los colombianos en un Facebook Live que iba a aspirar a la Presidencia de la República”, indicó.

Hernández contó además quiénes acompañan al veterano político en su carrera presidencial, cómo es el equipo de trabajo y el rol que tienen en cada una de las decisiones que se toman en la campaña.

“La verdad somos muy pocas personas. Él arrancó escasamente con cinco: que eran su hijo, su secretaria, la persona encargada de comunicaciones y yo; así arrancamos en los primeros Facebook Live todos los lunes a las 7:00 p.m. y fueron integrándose poco a poco personas hasta llegar a 35. Es indiscutible el apoyo como gerente de campaña de su esposa, la señora Socorro Oliveros, sus hijos, su familia, pero realmente en la campaña no somos más de 35… entonces se imaginará la labor titánica para llegar a donde estamos”, contó Hernández.

Publicidad

El asesor de la campaña de Rodolfo Hernández también se refirió a uno de los éxitos que tienen hoy disputando al ingeniero la presidencia de Colombia: la estrategia digital, en la que sale a relucir el nombre del consultor político argentino Ángel Beccassino.

“El ingeniero comenzó desde hace mucho tiempo, empezando desde su campaña a la alcaldía de Bucaramanga con dos argentinos que por amenazas tuvieron que salir del país y llegó a la campaña el doctor Ángel Beccassino: quien ha sido fundamental para una de las tareas o luchas que hemos tenido con el ingeniero, que es convencerlo de salir a las regiones. Él ha sido muy fiel a una estrategia digital, pero considerábamos desde un principio que él debía salir a la región, a tocar a la gente, a hablar con las personas, a escuchar de viva coz cuáles eran los problemas de los municipios y el señor Beccassino ha sido fundamental en lo que se refiere al marketing político”, señaló.

Publicidad

Sobre su asistencia a los debates y lo que se viene de cara a la segunda vuelta presidencial, Óscar Jair Hernández fue contundente y habló del plan que implementarán para que el próximo 19 de junio, en el que esperan que el ingeniero de 77 años sea el ganador en las urnas.

“Esa decisión la toma el ingeniero con el estratega. Tuve la oportunidad de visitar 330 municipios con mi equipo territorial y sabemos la importancia y el cariño que le tienen a Rodolfo en la tierra, en los municipios. Y personalmente nosotros vamos a hacer una reunión porque la estrategia tiene que cambiar, porque no tenemos si no tres semanas para convalidar este triunfo y que más colombianos se adhieran al deseo de llegar a la Presidencia. Considero que el ingeniero debe salir a las ciudades satélite, a las ciudades secundarias, no a las capitales”, resaltó.

Finalmente, Hernández habló sobre las alianzas, la seguridad del ingeniero y la razón por la cual no salió de su casa a agradecerles a sus votantes.