“A la próxima vamos a sacar 12 millones de votos; va a ser aterrador”: Rodolfo Hernández

El ingeniero Rodolfo Hernández, de 77 años, concedió una entrevista a la cadena Univisión de Estados Unidos en donde habló sobre su estrategia política y la forma en la que piensa duplicar la votación de cara a la segunda vuelta presidencial.

“A la próxima vamos a sacar 12 millones de votos; va a ser aterrador lo que va a pasar”, manifestó Hernández a la periodista Patricia Janiot.

En ese mismo diálogo, el ingeniero santandereano dijo que se reunirá con Sergio Fajardo para concretar un apoyo trascendental y que lo mismo hará con Federico Gutiérrez, quien ya manifestó su respaldo a la candidatura de Rodolfo Hernández.

El aspirante a la Casa de Nariño, que este domingo acaparó el 28,15% del total de los votos escrutados, con casi seis millones de sufragios, no cambiará nada su discurso moral contra la corrupción y la politiquería que, según él, se apoderó de las más altas esferas del poder ejecutivo.

“¿Cómo vamos a hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo: no diciéndole mentiras a la ciudadanía y prometiéndole un gobierno que va a actuar con lógica, ética, estética como lo hicimos en la Alcaldía (de Bucaramanga)”, precisó Hernández.

Hernández planteó que su norte moral es el “imperativo categórico” de Immanuel Kant. Los imperativos categóricos son mandatos morales que deben guiar las acciones de las personas como, por ejemplo, no robar, o no mentir, no traicionar y cero impunidad.

De acuerdo con sus palabras, en caso de ser presidente lo que los colombianos deben esperar de él será la “continuación de una filosofía de gobierno que la gente le gustó y está votando”, es decir, un gobierno sin corrupción y con buenos administradores, pues Colombia es un país con 50 millones de accionistas que está al “borde del fracaso total”.