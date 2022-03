Partidos tradicionales y actores políticos están presionando elecciones de curules de víctimas: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó de las manipulaciones que vienen haciendo los partidos tradicionales de los aspirantes a las 16 curules de víctimas. En Tumaco y el Pacífico nariñense hay vallas de la representante conservadora Liliana Benavides apoyando a una ficha del destituido exalcalde de Tumaco Neftalí Correa, quien fue jefe en esa Alcaldía del candidato Gerson Montaña.

Y es que en varios videos difundidos por redes sociales se observan multitudinarias manifestaciones alusivas a la representante a la Cámara Liliana Benavides, quien aspira al Senado, y a la esposa del fallecido Eduardo Enríquez Maya, Ruth Caicedo, con publicidad conjunta de Gerson Montaño.

Ernesto Cortes, uno de los 22 aspirantes a curules de víctimas, hizo la denuncia a través de un grupo de WhatsApp y le pidió al Consejo Nacional Electoral tomar cartas en el asunto, pues, además, denunció que a pocos días de realizarse el proceso electoral, el organismo les exige adquirir una póliza de 9 millones de pesos que muchos no tienen porque son gente humilde que han sido desplazados y trabajadores informales y agricultores.

BLU Radio se comunicó con el candidato Gerson Montaño, quien, a través de un mensaje, dijo que no tiene ningún acuerdo con el exalcalde y exrepresentante destituido Neftalí Correa; no obstante, dijo que cualquier apoyo es bienvenido.

“Siempre he dicho que conservadores y liberales son bienvenidos, desde el primer momento he invitado a los líderes sociales y políticos de base de Tumaco. Todo aquel que quiera venir a sumar es bienvenido”, señaló.

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, corroboró estas denuncias y agregó que no solamente los partidos políticos tradicionales están manipulando las elecciones rurales de las víctimas, sino los caciques políticos regionales que tienen dinero para financiar campañas en perjuicio de otras personas que no han podido acceder al anticipo que entrega el Consejo Nacional Electoral.

“Vemos que no solamente deben afrontar los riesgos de violencia, sino que tenemos el tema de la financiación de las campañas políticas que solamente hasta la semana pasada se dio via libre con las pólizas de campaña y lo que ha generado esto es que las campañas no han podido hacer un despliegue como debería esperarse y se están generando alianzas no solo con partidos tradicionales, sino con diferentes actores territoriales con el objetivo de apalancar el uso de recursos, debido a que la financiación prometida no les ha llegado”, explicó.

La MOE recomendó al Ministerio del Interior y a las autoridades locales convocar Comisiones de Seguimiento Electoral específicas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con participación de los candidatos o sus representantes, con el fin de atender de manera preventiva las situaciones de estos municipios y adoptar de manera conjunta medidas de prevención o mitigación de los riesgos presentados.