En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Pediré que acompañemos a Paloma y Oviedo en primera vuelta”: Norma Hurtado, partido de La U

“Pediré que acompañemos a Paloma y Oviedo en primera vuelta”: Norma Hurtado, partido de La U

Aseguró que no respaldarán la candidatura de Iván Cepeda y que defenderán esa postura dentro de la bancada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad