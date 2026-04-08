“Pediré que acompañemos a Paloma y Oviedo en primera vuelta”: Norma Hurtado, partido de La U

En medio del reacomodo político de cara a las elecciones presidenciales, sectores del Partido de la U comienzan a definir públicamente su posición. Aunque la colectividad aún no toma una decisión oficial, desde algunas regiones ya se están marcando líneas claras sobre a quién respaldar.

La senadora Norma Hurtado anunció en Mañanas Blu 10:30 que propondrá a su bancada apoyar en primera vuelta a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo.



¿Por qué apoyar a Paloma Valencia y no a otros candidatos?

Según explicó la congresista, la decisión parte de un análisis previo de los programas de gobierno y de señales enviadas por otras campañas. En particular, hizo referencia a la postura de Abelardo de la Espriella, quien —según dijo— manifestó que no le interesan los respaldos de los partidos políticos.

En ese contexto, defendió el papel del Partido de la U:



Aseguró que no es “un partido avergonzante”

Destacó su presencia territorial y trabajo con comunidades

Resaltó su trayectoria legislativa y resultados políticos

Con estos argumentos, indicó que ve “con firmeza” que el respaldo a la fórmula de Valencia y Oviedo “sea una realidad”.



¿La bancada del Partido de la U está unida en esa decisión?

La senadora fue enfática en señalar que esta es, por ahora, una postura que será llevada a discusión interna y no una decisión definitiva del partido.

Explicó que la reunión de bancada apenas inicia el debate y que todos los integrantes tendrán la oportunidad de fijar posición. Incluso, reconoció que hay divisiones:



Un senador que tiene afinidad con Iván Cepeda

Otros podrían inclinarse por Abelardo de la Espriella

Y un grupo, como el que ella representa, impulsará el apoyo a Valencia

“Hoy empieza la discusión”, dijo, dejando claro que el partido aún no ha tomado una decisión oficial.



¿El Partido de la U apoyará a candidatos de izquierda?

Uno de los puntos más contundentes de la intervención fue el rechazo explícito a respaldar candidaturas de izquierda. La senadora afirmó que el sector que representa no acompañará ese tipo de proyectos.



En ese sentido, aseguró que no respaldarán la candidatura de Iván Cepeda y que defenderán esa postura dentro de la bancada con argumentos “técnicos y políticos”.

Ante cuestionamientos sobre posibles acuerdos políticos, la congresista negó que existan negociaciones detrás de su postura.

Indicó que el acercamiento con la fórmula de Paloma Valencia se dio en espacios abiertos, donde escucharon propuestas, pero sin compromisos burocráticos o transacciones políticas.

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“Estamos pensando en país, en un proyecto país”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: