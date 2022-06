“Aprecio a Rodolfo, pero se está escogiendo presidente, no cariñito personal”: Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano, quien en la tarde del domingo adhirió a la campaña presidencial de Gustavo Petro , explicó en Blu Radio las razones para tomar esta decisión, pese a que admitió que Rodolfo Hernández le cae bien.

Lozano manifestó que se está escogiendo al presidente de la República y no a un amigo: “Tengo una buena relación con él, tengo aprecio por él, por su autenticidad, pero yo no voy a escoger a un amigo. Aquí se va a escoger al presidente de la República, no cariñito personal”.

Lozano, a quien Gustavo Petro agradeció este lunes su adhesión , dijo que su decisión es paradójica dado que no es amiga del candidato del Pacto Histórico.

Asimismo, Lozano añadió que quienes hoy están en las “barras bravas” del petrismo, deben entender de que el Estado y las instituciones tienen unas formas y unos trámites.

No veo que estas organizaciones sean las que estén liderando la agenda de gobierno que lideran Petro y Francia añadió

Dijo que tiene diferencias con Roy Barreras, pero manifestó que no se quedará en “pequeñeces” de la política y fue más allá: recordó que estuvieron del mismo lado cuando apoyaron la paz.

“Cuando apoyamos la paz de Santos, ellos estaban ahí y yo si creo que Colombia tenía que cerrar el conflicto armado. Yo tengo todas las diferencias con Roy Benedetti. Benedetti ha sido un salvaje con nosotros (…) Estoy esperando a ver qué videíto sale para ver cómo era el plan para destruirnos, pero no me puedo quedar en esas pequeñeces, tengo que pensar es en el interés público”, puntualizó.

Respecto a la posibilidad de que Petro frene el metro de Bogotá, la senadora de la Alianza Verde dijo que el proyecto está blindado y que, aunque en un eventual gobierno de Petro quisiera, no podrá hacer nada en ese sentido.