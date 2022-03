El representante de Cambio Radical José Daniel López manifestó, en entrevista con BLU Radio, que no sabe a si Germán Vargas Lleras, jefe de su partido, se lanzará a la Presidencia de la República.

Lo hizo luego de que esa colectividad anunciara, el martes en la tarde, que inscribirá a un candidato para las próximas elecciones y luego de un video, conocido el domingo, que desató especulaciones sobre la intención de el exvicepresidente de llegar a la Casa de Nariño.

“Se lo pregunté y no me dio una respuesta. A mí me gustaría que lo fuera. El doctor Vargas está concentrado en la campaña al Congreso. (…) Mal haría yo en venir a decir acá en BLU Radio que se va a lanzar”, manifestó.

López reveló que, una vez se conozcan los resultados de las elecciones del 13 de marzo, habrá una convención para determinar qué rumbo tomar.

“El partido debe tomar una decisión pronta en materia de elección presidencial, pero vamos paso a paso. (…) En cualquier caso, la decisión institucional que está tomada es que, una vez conozcamos los resultados de la consulta presidencial, del 13 de marzo, y de las elecciones al Congreso, el partido hará una convención nacional y será ahí en donde se tomará la decisión de respaldar a un candidato presidencial”, dijo.

López, sin embargo, manifestó que no hay una fecha para la convención.

Las especulaciones sobre una eventual candidatura de Germán Vargas Lleras iniciaron el pasado domingo tras la publicación en redes sociales y en televisión de un video , que tiene como protagonista al ex vicepresidente. En las imágenes, en la que suena la canción ‘El Guerrero’, de Yuri Buenaventura, exalta la figura de Vargas Lleras y narra sus logros en la actividad pública.

