Dejé de fumar como homenaje a mi tío, Álvaro Gómez, después que lo asesinaron: Enrique Gómez

El candidato presidencial Enrique Gómez , del Movimiento de Salvación Nacional, reveló detalles poco conocidos de su vida en el especial "El lado B de los candidatos" de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga. Según el aspirante a la Casa de Nariño, en honor a la memoria de su tío, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, dejó para siempre el cigarrillo, vicio que detestaba el líder conservador.

“(Álvaro Gómez) era una dulzura, buen sentido del humor. Le enfermaba que yo fumara. Yo fumaba horriblemente. Dejé de fumar como en abril de 1996 como homenaje a mi tío por cuenta de su asesinato. Nos reuníamos como tres veces semanales y los primeros 10 minutos era para demostrarme que dejar de fumar no era un asunto de voluntad, sino de inteligencia. Una forma muy elegante de decirme ‘usted es un imbécil por seguir fumando’”, sostuvo.

Publicidad

“Él decía que no me podía hablar, porque yo fumaba como antes y botaba el humo mientras hablaba. Él me decía, no te entendí nada de lo que me dijiste porque te salía humo por las orejas, por la boca por los ojos, deja de fumar y me repites. Nos reíamos mucho con ese cuento. Fue un hombre conmigo muy generoso y paciente”, complementó.

Según Enrique Gómez, en su peor época llegó a fumar hasta tres paquetes diarios e inició a los 10 años debido a la intensa vida social que se vivía en su casa a los años 70, cuando se dejaba cigarrillos en las reuniones, para que los visitantes los tomaran.

De acuerdo con el candidato, logró dejar de fumar gracias a un proceso de hipnosis y la terapia fue tan efectiva que llegó a odiar el olor del humo. “Le cogí una aversión al olor al cigarrillo durante un tiempo muy complicado. Entonces mi esposa seguía fumando y fue un tema duro en la relación”, narró.

Escuche a Enrique Gómez en el lado B de los candidatos de Mañanas BLU: