"Mi única desgracia es tener dos hijos hinchas de Santa Fe": candidato Enrique Gómez

El candidato presidencial Enrique Gómez , del Movimiento de Salvación Nacional, reveló detalles poco conocidos de su vida en el especial "El lado B de los candidatos" de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga. El aspirante a la Casa de Nariño lamentó, en tono jocoso, que sus hijos sean hinchas de Santa Fe mientras él es un apasionado de la camiseta de Millonarios.

“Me gusta ir al estadio a comer lechona, a veces cuando me porto mal me llevo el palo de queso y apoyo a Millonarios. Mi única desgracia es tener dos hijos hinchas de Santa Fe”, dijo el candidato.

Según Gómez, el que sus hijos hayan salido hinchas de otro equipo es culpa del ginecólogo de la mamá de ambos, un apasionado hincha rojo. Además, aseguró que contra su voluntad ha tenido que asistir a incontables juegos de Santa Fe y durante la mejor época de juego del equipo “me tenían azotado”.

“Tengo el gran privilegio de que en mi campaña me acompaña Nicolás Gómez Arenas, convencido conservador. El pequeño va siendo incluso más fuerte que el hermano en esa visión de mundo. No he educado con un propósito específico, uno educa con el ejemplo, con la discusión y el convencimiento”, sostuvo.

Enrique Gómez en el lado B de los candidatos de Mañanas BLU