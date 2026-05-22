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Fajardo acepta café con Paloma Valencia, pero pide que sea público para exponer su contrapropuesta

El candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a la invitación hecha por la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, y confirmó que aceptará reunirse con ella este sábado en Barranquilla. El candidato planteó que el encuentro sea público y aseguró que defenderá una propuesta “por fuera de la polarización” entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Sergio Fajardo será candidato en las elecciones a la Presidencia de 2026.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de may, 2026

El candidato presidencial Sergio Fajardo aceptó la invitación hecha por la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, para sostener un encuentro de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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A través de un mensaje, Fajardo confirmó que se tomará un café con Valencia y propuso que la conversación sea abierta para que pueda ser seguida por los ciudadanos. “Tomémoslo mañana aquí en Barranquilla a las 8:00 de la mañana en el Hotel El Prado y que sea una conversación pública que todo Colombia nos pueda escuchar”, señaló el candidato.

En su respuesta, Fajardo indicó que escuchará los planteamientos de la candidata del Centro Democrático, quien había asegurado que el país necesita “gente preparada y con experiencia” para enfrentar las problemáticas actuales. Sin embargo, también dejó clara su postura política al afirmar que defenderá una propuesta alejada de los sectores tradicionales de polarización en el país.

“Yo le pondré atención a sus argumentos y le voy a explicar por qué lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro por fuera de la polarización asociada con los nombres de Petro y Uribe”, expresó el candidato, quien cerró su mensaje afirmando: “Estoy listo”.

La invitación de Valencia se conoció luego de la publicación de un video en el que destacó la trayectoria de Fajardo y planteó la necesidad de hablar de unidad política de cara a la primera vuelta presidencial. “Con tanto problema que tiene este país y hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted porque es el momento donde hay que pensar en el país”, manifestó la candidata del Centro Democrático.

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