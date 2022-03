"Les incomoda que sea una mujer negra, empobrecida, que venga de los nadies": Francia Márquez

Francia Márquez , fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en la carrera por la Casa de Nariño, habló en Mañanas BLU sobre su designación y sus diferencias con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, con quien los puentes parecen haberse derrumbado con el Pacto Histórico tras sus declaraciones este miércoles.

“Yo sé que a esta sociedad le incomoda que sea una mujer negra, empobrecida, que viene de los nadies. Esa definición de los nadies, porque aquí estaban diciendo que yo soy una mujer muy radical, pero yo los invito a que vayan a pasar siquiera una semana en mi territorio donde me ha tocado que vivir, sin agua, sin condiciones de dignidad y en el marco del conflicto armado, en medio de las balas. Vayan a vivir al Cauca, donde nos toca vivir a nosotros”, indicó Márquez.

Según Francia Márquez, sus comentarios acerca de César Gaviria son fundados y el neoliberalismo es una “política fallida”.

“Yo no dije nada que no sea cierto, si Gaviria no ha implementado una política neoliberal en este país, que me lo digan a mí. Que la sociedad colombiana me diga que estoy equivocada. ¿Acaso el neoliberalismo le ha permitido a esta sociedad vivir con derechos?”, declaró la aspirante vicepresidencial.

“Cuando yo hablo de política de muerte estoy hablando de un modelo económico fallido, que tiene en crisis a la sociedad colombiana, que hemos tenido un conflicto histórico, que no tiene un sistema de salud que atienda a la gente, la gente se muere en los hospitales, que deja morir a niños y niñas de hambre, eso no es una mentira, es una realidad en nuestro país. En nuestro país niños y niñas mueren de desnutrición y de hambre, no hay agua potable. Eso es una política fallida, es una política de la muerte”, añadió.

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dijo que su designación es una muestra de representatividad y es un paso importante.

“Sé de la importancia de la presencia nuestra en la política, de un país para Colombia, pero sobre todo también en la región, América Latina, que hoy estemos dando un paso importante en términos de profundizar la política y la democracia, de darle voz a quienes no la hemos tenido en representatividad política”, indicó.