"No quiero ser del Centro Democrático": Alicia Eugenia Silva, fórmula vicepresidencial de Zuluaga

La fórmula vicepresidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga , Alicia Eugenia Silva , dijo en Mañanas BLU que es independiente y que cuando le hablaron de la posibilidad de ser candidata aclaró que no quiere ser miembro del Centro Democrático.

"Yo dije, yo soy independiente, vengo a traer una voz que no existe en ninguna campaña . No quiero ser miembro del Centro Democrático, dije que no. Yo militante nunca he sido. ¿Por qué tome la decisión?, porque esto no es un honor, sino una obligación", declaró Silva.

"Me preguntaron, ¿usted es miembro de algún partido?, yo dije que de ninguno. ¿Se va a vincular al Centro Democrático? Dije no. Yo quiero llevar a esta campaña unos debates que se vuelven indispensables en lo que estamos viviendo en este momento", añadió.

De acuerdo con Silva, tomó la decisión de ser la fórmula vicepresidencial de Zuluaga , no por ser un honor, "sino una obligación". Además, reveló que su familia no está de acuerdo con su decisión de hacer política.

"Yo me siento en la obligación ciudadana de decir, si me voy a quedar a vivir aquí y no me voy como se fueron mis hijos a buscar otros destinos, lo voy a hacer a cabalidad. Estoy pensando es cómo ando con la verdad que me sale del corazón. Mis hijos no quieren que yo esté en esto , mi nieto no habla español, pero sabe qué, yo trabajo con muchachos y hombres ojos que están criando hijos en Colombia y tengo que decirles, juntos, podemos hacer un país mejor, defender la vida, cuidar los recursos públicos", sostuvo.

Óscar Iván Zuluaga anunció la semana pasada que Alicia Eugenia Silva , una mujer no tan conocida en la opinión pública, será su fórmula a la Vicepresidencia.

Silva es psicóloga de profesión, doctora en Desarrollo Económico y Sociología Rural de la Universidad de Wisconsin y magister en Economía de la Universidad de Stanford. Trabajó junto a Antanas Mockus y llegó, incluso, a ser alcaldesa encargada de Bogotá durante su administración.