Oportunidades para jóvenes y menos tarifas en energía: las nuevas propuestas de Cepeda y Valencia

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda presentaron nuevas propuestas de campaña enfocadas en temas sociales y económicos, en medio de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026.

Desde Montería, Paloma Valencia dio a conocer “La Mitad de la Factura”, una iniciativa con la que busca reducir las tarifas de energía en la Costa Caribe, mientras que Iván Cepeda presentó en Santa Marta una política de oportunidades para la juventud enfocada en participación política, educación y acceso a vivienda.

La propuesta de Valencia plantea reducir hasta en un 50 % la factura de energía para hogares de estrato 1 en la región Caribe. Según explicó la precandidata, el plan beneficiaría a cerca de 3 millones de familias de departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

La senadora aseguró que los hogares más vulnerables podrían ahorrar alrededor de 530.000 pesos al año en el pago del servicio. Además, indicó que la reducción comenzaría desde el primer día de un eventual gobierno suyo.



El mecanismo principal de la iniciativa sería aumentar el subsidio de subsistencia a 250 kilovatios mediante decreto presidencial. De acuerdo con Valencia, esto permitiría que los hogares de estrato 1 tengan alivios mensuales de entre 36.000 y 44.000 pesos.

La propuesta también contempla beneficios para usuarios de estratos 2, 3 y 4, con reducciones que oscilarían entre el 20 % y el 40 %.

Paloma Valencia Foto: Captura de pantalla video

Valencia afirmó que el plan se financiaría con recursos ya existentes provenientes de mecanismos estatales como FENOGE, FAER, PRONE, Colombia Solar y utilidades de la hidroeléctrica Urrá. Según dijo, no sería necesario tramitar nuevas leyes ni generar endeudamiento adicional.

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En cuanto a educación, la precandidata también propuso que el Estado financie cupos en colegios privados de calidad para estudiantes de bajos recursos. Valencia aseguró que la iniciativa no busca desfinanciar la educación pública, sino ampliar las oportunidades de acceso y fortalecer los procesos de aprendizaje.

Por su parte, Iván Cepeda presentó desde Santa Marta su política de oportunidades para la juventud, una propuesta que, según explicó, se convertiría en uno de los pilares de un eventual segundo gobierno progresista.

El candidato aseguró que el país necesita construir condiciones para que los jóvenes tengan acceso a educación, participación política y bienestar social, especialmente en sectores afectados por pobreza y exclusión.

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Durante el evento, Cepeda estuvo acompañado por la candidata vicepresidencial Aida Quilcué y reiteró además el compromiso de impulsar un acueducto moderno para Santa Marta, con el objetivo de garantizar acceso permanente a agua potable en la ciudad.

En cuanto a participación política juvenil, el aspirante afirmó que promoverá espacios de decisión para jóvenes y fortalecerá escuelas de formación territorial enfocadas en la lucha contra la corrupción y el liderazgo comunitario.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: AFP.

En educación, Cepeda anunció que mantendría la política de gratuidad universitaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que buscará ampliar la cobertura hacia zonas rurales y periferias urbanas mediante el programa “Educación Superior en Tu Colegio”.

En materia de vivienda, Cepeda anunció un plan para facilitar el acceso al crédito a jóvenes entre 18 y 32 años a través del Fondo Nacional del Ahorro. La propuesta incluye tasas más bajas que las del mercado tradicional y financiación estatal de hasta el 90 % del valor de la vivienda.

Además, aseguró que el Ministerio de Vivienda ofrecería acompañamiento y asesoría durante todo el proceso para reducir las barreras de acceso al sistema financiero.