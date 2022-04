Petro no renunciará a su curul: dice que no hay garantías y no quiere quedar en manos de la Fiscalía

El candidato presidencial Gustavo Petro reveló que no renunciará a su curul como senador de la República y que la decisión la toma en razón a que, según su opinión, no hay garantías y teme quedar en manos de la Fiscalía general de la Nación, por posibles retaliaciones en su contra en medio de la carrera a la Casa de Nariño.

A lo largo de los últimos días se planteó la posibilidad de que Petro renunciara a su curul como senador, con el fin de asumir de lleno los compromisos de su campaña presidencial sin necesidad de concurrir a los debates del Congreso, sin embargo este martes aseguró que seguirá como congresista y que la Fiscalía no le da confianza.

"No es un problema todavía vigente, porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía . No me da garantías, como se probó antes de ser congresista, que lo soy, no porque quise, sino por alguna ley que se aprobó aquí y que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías, hablamos", declaró Petro durante un acto de apoyo de ocho de los 16 representantes de curules de paz.

