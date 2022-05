Rodolfo Hernández responde a críticas sobre el papel de la mujer en la política

El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló en Mañanas BLU sobre la polémica que se desató días antes de las elecciones de este domingo, 29 de mayo, por cuenta de unas declaraciones que dio sobre el rol de la mujer en la vida política y la gestión que cumplen en el hogar.

Luego de las críticas, aseguró que tergiversaron su respuesta cuando le preguntaron por el papel de su esposa, Socorro Oliveros, como primera dama de la República, en caso de ganar la segunda vuelta.

“Me preguntaron sobre la primera dama, lo tergiversan todo y de eso no tengo la culpa. Creo que, si ganó la Presidencia como al parecer va a ser, la esposa del presidente allá, como los expresidente metidos allá, eso hace es una perturbación en la administración pública. Ahora, yo no quise decir nunca que las mujeres que necesitan aportar económicamente al matrimonio, a la empresa que se llama hogar, que no trabajaran; yo no dije eso”.

Mi mamá siempre estuvo en la casa, sé que eran otras épocas. El trabajo en casa es durísimo, se puede preparar, gozar y, al contrario, deberían estar es contentos de generar una economía donde los ingresos del jefe del hogar fueran capaces de surtir y sobrara para el mantenimiento normal de una casa (…) A los niños los dejan solos porque es tanto el apretón económico que a todos les toca trabajar Rodolfo Hernández.

El candidato por La Liga Anticorrupción comentó, además, que durante su mandado en la Alcaldía de Bucaramanga alrededor del 70 % eran mujeres en esa administración.

“Las mujeres son berraquísimas administrando, tienen más reservas morales, son más delicadas y precisas, también trabajan más, se distraen menos”, aseveró.