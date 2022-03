"Solo con educación tendremos un mejor país": Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández

Marelen Castillo Torres , fórmula vicepresidencial del candidato a la Casa de Nariño, Rodolfo Hernández, habló sobre sus ideas de gobierno y el análisis que hizo para lanzarse en la aspiración.

"Esto fue todo un proceso que empezó como él le ofreció a sus seguidores. Les dijo a sus seguidores que iba a buscar su fórmula vicepresidencial. Pidió que le hicieran llegar hojas de vida, teniendo en cuenta que no era una persona de política y así lo pidió él. Él conoce a un amigo mío quien me llamó, le dije que me llamaba mucha la atención. Sé que la hoja de vida se fue a estudio, entre unas 500 más. Estudiaron, seleccionaron y analizaron. Finalmente, el candidato Roldofo Hernández me llama, dialogamos un poco, me contó lo que espera de una figura vicepresidencial", contó Castillo.

Publicidad

"Estoy con la sinceridad y la verdad. Nos conocemos y andamos desde hace más de 15 días que nos acercamos. Hay muchos puntos que van conmigo y mi manera de ser, sobre todo con los que quiero apoyar al país", complementó.

De acuerdo con Castillo Torres hay tres líneas fundamentales de lo que sería su gestión: educación, inclusión de la mujer y lo social. "Quiero aportarle al país la educación como motor de transformación", sostuvo.

Publicidad

"El único modo de hacer transformación es la educación. La otra es ser mujer, hoy se me presenta una oportunidad y tiene que llevar a que tengamos toda sun lugar privilegiado en Colombia, que tengamos reconocimiento y seamos incluidas. La tercera es lo social, muy en la línea del ingeniero estamos diciendo que tenemos que superar la pobreza, esto, formando a la gente, con educación", complementó.