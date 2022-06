"Yo quiero que les vaya bien, deseo que ganen": bendición de la mamá de Rodolfo Hernández

Los colombianos están cada vez más cerca de conocer quién será su máximo mandatario entre 2022 y 2026, pues el próximo domingo, 19 de junio, se sabrá si es Rodolfo Hernández o es Gustavo Petro el que llegue a la Casa de Nariño.

El ingeniero Rodolfo Hernández publicó un video en sus redes sociales, en el que entabla una conversación con su madre, Cecilia Suárez de Hernández, ad portas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Usted me dijo que no me metiera en esto (risas) mire cómo vamos, ¿qué opina usted? Mañana son las elecciones toca salir a votar desde las ocho”, le comentó el exalcalde de Bucaramanga a su madre en medio de la charla.

Ante esto, Cecilia le contestó: “Mijo yo le dije a usted que no se metiera en eso, porque la política es dura y brava. Ya se metió vea a ver qué hace”.

Sin embargo, el candidato le volvió a preguntar que cómo creía que les iría mañana en los comicios y ante eso ella agregó: “Yo quiero que les vaya bien, y deseo que ganen”, seguido de una bendición para su hijo de cara a su contienda electoral.

Mañana voy a salir a votar con la tranquilidad que me da la bendición de mi mamá y el apoyo de todos ustedes 🙏🏻❤️🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/v2mdPwxJI8 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 18, 2022

¿Cómo son los horarios de la segunda vuelta presidencial?

Los colombianos que deseen ejercer su derecho al voto en el territorio nacional podrán hacerlo desde las 8:00 a. m. del domingo 19 de junio hasta las 4:00 p. m. del mismo día.

