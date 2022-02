“Alguien estaba grabando y sabía qué iba a pasar”: Fajardo sobre agresión de encapuchados en la UTP

El precandidato presidencial Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), aseguró que el ataque que sufrió en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) la pareció preparado. Este jueves, el exgobernador de Antioquia fue abordado por un grupo de encapuchados que lo agredió con la detonación de papas bomba y le obligaron a salir de la institución.

“Lo único que me dijeron es: usted no sabe que aquí tenemos un problema con la política del partido Liberal, yo me quedé callado y seguí caminando. Me dijeron, usted no puede hablar dijeron ue tenían un problema con la política del partido Liberal. Yo no tengo ni idea por qué dijo eso. No soy capaz de explicarlo. El rector de la Universidad es un hermano del expresidente César Gaviria, no sé si es por eso, como no dejaron hablar”, añadió el aspirante.

“Hay que entender la rabia, uno no debe responder la rabia con violencia. Eso le da más valor a esa rabia y hasta ahí llegó. Yo salí tranquilo”, contó.

Según Fajardo, la impresión que tuvo es que todo esaba preparado y que el video fue grabado. Además, aseguró que conoció la versión de que quien subió las imágenes a redes sociales fue una persona “petrista”.

“Alguien estaba grabando y sabía qué iba a pasar. En muchas partes de vez en cuando aparece alguien para provocarlo a uno y como ahora todo el que tiene un celular puede grabar, filmar y hacerlo viral, yo siempre estoy consciente. A mí me dijeron que la persona que había puesto eso (el video en redes) era petrista, pero yo no la vi, no sé cómo se llama, no puedo hacer ningún tipo de afirmación adicional”, declaró Fajardo.

“Este mundo está lleno de barras bravas, que gritan, que necesitan la fuerza de la violencia para hacerse sentir y eso les da regocijo. Sin duda esos muchachos esos muchachos que están ahí no están apesadumbrados, lamentándose el error que cometieron, sino celebrando porque hoy son noticia nacional y entonces pueden decir ‘miren que hicimos esto’. Pero son cosas efímeras, son una minoría”, sostuvo el precandidato presidencial.

Escuche el relato de Sergio Fajardo tras el ataque del que fue víctima en la Universidad Tecnológica de Pereira: