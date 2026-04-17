Centro Democrático pide reforzar esquema de Paloma Valencia por presunto plan de atentado del ELN

El Centro Democrático se pronunció tras las denuncias del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que el ELN estaría planeando un atentado contra la senadora y candidata del partido, Paloma Valencia.

Uribe dijo que conoció del plan por parte de algunos interlocutores del ELN. Tras la denuncia, el Centro Democrático pidió reforzar la seguridad de Valencia.

“Es urgente que las autoridades refuercen de manera inmediata el esquema de seguridad de la candidata, asegurando su integridad y su libre movilidad en todo el territorio nacional”, señala el comunicado del partido.

Por su parte, la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo también emitió un comunicado, en el cual le hacen un llamado directo al Gobierno.



“Exigimos que el Gobierno nacional revele si tiene información en las centrales de inteligencia que maneja sobre este atentado y que la ponga en conocimiento de la candidata y de esta campaña”, dice el comunicado de la campaña.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Suministrado

Además, también le solicitaron a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes.

“⁠Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar inmediatamente una investigación seria, rigurosa y transparente que permita determinar las responsabilidades”, se lee en el comunicado.