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"Ni Abelardo ni yo hemos hablado mal de Paloma": José Manuel Restrepo responde a Uribe

Restrepo afirmó que, pese a las diferencias que existen entre ambas campañas presidenciales, esos desacuerdos no se traducen en ataques, sino en una competencia democrática basada en propuestas.

José Manuel Restrepo y Paloma Valencia
José Manuel Restrepo y Paloma Valencia
Fotos: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El exministro José Manuel Restrepo respondió a los cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y defendió la postura de su campaña frente a Paloma Valencia. En entrevista con Recap Blu, la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella aseguró que no han hablado mal de la senadora del Centro Democrático.

"Hay que decirle al presidente Uribe es que ni Abelardo De La Espriella ni quien les habla ha hablado nunca, nunca, de ninguna manera, mal de Paloma", afirmó en los micrófonos de Blu Radio.

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Restrepo rechazó la idea de que Abelardo haya atacado a la senadora Valencia, como lo sugirió Uribe, y aseguró que, por el contrario, siempre han mantenido un tono respetuoso. Incluso afirmó que, en caso de no avanzar a segunda vuelta, estaría dispuesto a respaldarla sin reparos.

“Le cargo las tres maletas que ella quiera”, agregó, al mismo tiempo que insistió que el objetivo debe ser la unidad dentro de los sectores que comparten una visión similar de país para que no gane Iván Cepeda.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Suministrado

Entretanto, el exministro marcó diferencias entre ambas campañas, señalando que mientras Valencia optó por el respaldo de partidos tradicionales, su fórmula busca una conexión directa con los ciudadanos. Aun así, subrayó que esas diferencias no deben traducirse en ataques, sino en una competencia democrática basada en propuestas.

Propuestas de un eventual Gobierno

Restrepo explicó cómo funcionaría el eventual Gobierno junto a De La Espriella. Indicó que el candidato presidencial se enfocaría en recorrer el país, atendiendo problemáticas regionales como la seguridad, la economía y la salud, mientras que él asumiría un papel clave en la agenda internacional, fortaleciendo las relaciones de Colombia con el mundo.

Finalmente, reiteró que su apuesta política gira en torno a la defensa de principios como la libertad, el orden y la iniciativa privada. En ese contexto, insistió en que la prioridad debe ser construir consensos y evitar divisiones innecesarias dentro de los sectores afines, en medio de una contienda electoral que entra en su recta final.

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