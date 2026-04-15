María Paz Gaviria apoyará candidatura de Paloma Valencia pese a "ciertas tensiones"

La exaspirante al Senado de la República María Paz Gaviria anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, una decisión que ha generado atención por las diferencias ideológicas que reconoce existen entre ambas. En entrevista con Voz Populi, la militante del partido Liberal explicó que, pese a “ciertas tensiones”, considera que este es un momento para construir desde la diversidad.

Según afirmó, su decisión responde a la intención de sumarse a una fórmula que, en su concepto, representa una candidatura amplia junto a Juan Daniel Oviedo. Destacó el liderazgo de la senadora del Centro Democrático y el perfil técnico del exdirector del Dane, subrayando que el país necesita propuestas que integren distintas miradas.

"Yo no voy a fingir que no hayan ciertas tensiones, ciertas fricciones, ciertas posiciones que son distintas. Pero a mí eso es precisamente lo que emocionó de ese proceso de la Gran Consulta", agregó.

Gaviria también dejó claro que su apoyo es una decisión personal y no compromete al Partido Liberal, colectividad que aún no define una postura oficial frente a la contienda electoral. En ese sentido, enfatizó que su respaldo nace de la convicción de que es posible construir acuerdos incluso entre sectores que no coinciden plenamente en lo ideológico.



María Paz Gaviria Foto: Blu Radio

Rol en campaña de Paloma Valencia

En cuanto a su rol dentro de la campaña, la excandidata al Senado explicó que buscará aportar desde su experiencia en el sector cultural. Señaló que su apuesta será acercar a distintos actores del ámbito artístico y social, promoviendo el diálogo y la construcción de tejido social como eje central de la propuesta política.

"Vengo de hacer una campaña al Senado de la República donde le propuse al país que el camino es la cultura para generar oportunidades, para un mejor tejido social. Y precisamente yo hablaba de recuperar esa confianza, de entendernos desde las diferencias. Y yo creo que eso es lo que yo vengo a sumar a esta campaña", añadió.

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Finalmente, Gaviria insistió en la necesidad de superar las divisiones tradicionales entre derecha e izquierda y apostar por una conversación más amplia. Aseguró que su participación en la campaña buscará “jalar hacia el centro” y fomentar un país en el que quepan todas las voces, incluso aquellas que parten de posturas distintas.