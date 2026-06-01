César Gaviria a Petro: “Que no piense en renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima”

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, lanzó un duro pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro tras los resultados de la primera vuelta presidencial, en el que le pidió respetar la decisión de los colombianos en las urnas y abstenerse de profundizar la polarización política.

Le pidió mantenerse al margen de la campaña para la segunda vuelta y rechazó cualquier posibilidad de que abandone el cargo para participar activamente en actividades proselitistas.

“Que no participe en política electoral. Que no piense en renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima con dineros públicos a alentar a su candidato. Que no arrastre al país a una crisis de legitimidad fabricada desde la Casa de Nariño solo porque los resultados no le dieron la razón”, escribió Gaviria en un comunicado.

Y es que esa posibilidad de que Petro renuncie, planteada en el comunicado, surge porque el mandatario señaló que se pondrá al frente de la campaña de Iván Cepeda y, estando en el cargo, no debería hacerlo, al menos sin saltarse las normas elementales, más aún siendo jefe de Estado.



A pesar de que solo quedan dos meses para finalizar el Gobierno, Gaviria destacó que “Colombia necesita un presidente que gobierne estos últimos meses con la seriedad que el cargo exige. No un agitador que use el poder del Estado para torcer la voluntad popular”.

El expresidente espera que los “afanes de la derrota” no lleven al presidente a abandonar las obligaciones que juró cumplir. Considera que eso sería “oficializar lo que ya viene haciendo ilegalmente: intervenir en la campaña transgrediendo todas las normas, mientras millones de colombianos siguen esperando que cumpla aunque sea una de las promesas que les hizo”.

Además, señaló que una eventual intervención directa del mandatario en la contienda podría generar una crisis institucional y afectar la confianza en la democracia.

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Finalmente, exhortó a Petro a concentrar sus esfuerzos en gobernar.