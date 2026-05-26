De La Espriella cuestiona garantías de seguridad tras llamado de mindefensa sobre fuerza pública

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien durante la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral pidió a los aspirantes presidenciales no instrumentalizar a la Fuerza Pública en medio de la campaña.

A través de su cuenta de X, De La Espriella cuestionó las garantías de seguridad y señaló que distintos hechos de violencia y amenazas contra integrantes de su movimiento contradicen el panorama expuesto por el MinDefensa.

“Asesinaron a Miguel Uribe Turbay; nos asesinaron a Rogers y a Fabián, miembros de nuestra campaña; secuestraron a nuestro coordinador en Isnos; han amenazado al menos a cuatro de nuestros coordinadores departamentales, y este remedo de ministro de Defensa nos dice que hay garantías de seguridad para hacer campaña. ¡Patético!”, escribió el candidato.

Las declaraciones del candidato se producen luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hiciera un llamado a los aspirantes presidenciales a no involucrar a la Fuerza Pública en el debate electoral, al asegurar que las tropas “no están desmoralizadas” ni tienen “las manos amarradas”, y pidió a los sectores políticos no utilizar a las instituciones como herramienta de campaña.



“Una de las peticiones que también hacemos a todos los partidos es que no instrumentalicen a la Fuerza Pública para hacer sus campañas”, afirmó Sánchez, al tiempo que defendió las capacidades de seguridad desplegadas por el Estado para garantizar el desarrollo de las elecciones.