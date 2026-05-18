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Hija de Germán Vargas Lleras anuncia respaldo a Abelardo De La Espriella

Clemencia Vargas hizo pública su intención de voto, para dar a conocer la recomendación del exvicepresidente, quien pidió apoyar a quien liderara las encuestas.

Germán Vargas Lleras y su hija Clemencia
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 18 de may, 2026

La figura de Germán Vargas Lleras estuvo muy presente en los procesos electorales de los últimos años y aunque falleció el 8 de mayo de 2026, sus recomendaciones como líder natural del partido opositor Cambio Radical, siguen teniendo incidencia en la política nacional.

En varias entrevistas, su hija Clemencia dejó claro que el legado del exvicepresidente se respaldaba apoyando los candidatos que no representen la continuidad del actual gobierno, pero este domingo fue más directa y ya anunció su apoyo a uno de los aspirantes presidenciales.

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“Vamos todos a votar, votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos. Como lo dijo GVLL (Germán Vargas Lleras). Con el que vaya punteando”, publicó en una historia de su cuenta de Instagram.

Clemencia vargas

Ese post fue argumentado con la foto de una encuesta donde Iván Cepeda suma el 36 % y Abelardo el 31,5 % de apoyo.

Aunque no es una orden vinculante, este llamado directo sí representaría un mensaje a las bancadas en Senado y Cámara de Representantes de Cambio Radical, cuyos integrantes oficialmente desde antes de Semana Santa se reunieron para debatir la agenda legislativa entre quienes terminan su legislatura el 20 de julio y los que llegan nuevos.

Solo algunos congresistas ya habían tomado posición, pero la mayoría había sido prudente en anunciar su decisión. Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido han respaldado a Abelardo De la Espriella, mientras que Carolina Arbeláez a Paloma Valencia.

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