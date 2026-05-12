Cambio Radical rinde homenaje religioso en Barranquilla a la memoria de Germán Vargas Lleras

Hasta la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma, ubicada en el norte de Barranquilla, llegaron múltiples dirigentes políticos y empresarios para rendir una solemne eucaristía en honor a la memoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien perdió la vida la semana anterior en un centro asistencial de Bogotá.

La cita fue convocada por el partido Cambio Radical, por lo que uno de los primeros en llegar fue el líder político, Fuad Char, quien lamentó su fallecimiento y también el que no haya podido viajar hasta la capital del país para sus honras fúnebres por problemas de salud.

“Fue nieto de Carlos Lleras Restrepo, el hombre que transformó la política en Colombia, estaba en un nivel superior, y todas las grandes instituciones de este país nacieron de su mano. Este jovencito comenzó a seguir a su abuelo y quiso ser como él, luchó durante 40 años. En el 2006, teníamos el partido Libertad Popular e hicimos una fusión con Cambio Radical. Lo seguimos hasta que lo intentaron matar varias veces. Se lo llevó un cáncer, así que estamos haciendo esta misa para recordarlo”, fueron las cortas palabras que dio a Blu Radio.

Tras él, hizo presencia la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera:



“Se nos fue un gran hombre, una mente brillante para el país, un gran ejecutor. Comprometidos como pocos con la población más vulnerable.

Los programas que adelantó como de vivienda y alcantarillado, siempre iban orientados a construir una Colombia más justa. Tuve el privilegio de tenerlos cerca y quedará para siempre en los corazones de los colombianos, especialmente su legado”.

El congresistas Estefanel Gutierrez lo describió como el político con mayor protagonismo de la historia reciente de Colombia.

"Lamentamos profundamente la muerte de Germán, un hombre que decidió dedicar su vida al servicio público, atender a la gente, a transformar la realidad de los colombianos. Recuerdo haberlo conocido en mi época de los 19 años cuando militaba como joven en este partido Cambio Radical. Un hombre con mucho carácter, de mucha fuerza, decidido a transformar la vida de la gente y nos duele mucho. En la historia reciente de Colombia es el político con mayor protagonismo, que dejó una huella inmensurable con programas banderas”, sostuvo.

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Finalmente, el excongresista barranquillero, Arturo Char, negó las versiones acerca de una posible búsqueda de un nuevo líder del Cambio Radical, tras la muerte de Germán Vargas Lleras. Ratificó que la presidencia del partido seguirá en manos de Germán Córdoba Ordóñez, quien asumió el cargo desde 2020.

“Por ahora no, no sabemos si se está ventilando algún nombre. Actualmente hay un director que es el doctor Germán Córdoba Ordóñez que funge como presidente del partido”, culminó.