Las decisiones del pueblo no deben nacer del odio ni ansiedad: Iglesia Católica ante elecciones

La Iglesia Católica hizo un llamado a los colombianos a asumir con responsabilidad y profundidad espiritual las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, advirtió que las decisiones electorales no pueden tomarse desde el miedo, la rabia o la propaganda política, y aseguró que, más que el rumbo de unas elecciones, lo que está en juego es el rumbo de la nación.

“Se requiere profundidad en la manera como asumimos el proceso electoral, y aquí se trata de que, más que el rumbo de unas elecciones, es el rumbo de la nación. Por lo tanto, no podemos estar decidiendo solamente por el miedo, por la rabia o por la propaganda. Aquí, las convicciones más profundas y espirituales de nuestro pueblo nos deben conducir a asumir una responsabilidad mayor”, afirmó monseñor Henao.

Según señaló, el país necesita que los ciudadanos asuman este momento democrático con una responsabilidad mayor y desde convicciones profundas sobre el tipo de sociedad que quieren construir.

“Nos debemos preguntarnos sobre el tipo de sociedad que queremos construir y, desde ahí, votar de manera informada, consciente y libre. Eso es muy importante, porque las decisiones de un pueblo como el nuestro no deben nacer ni del odio ni de la ansiedad, sino de la convivencia serena y abierta hacia el bien común, hacia el bien de la nación”, añadió.



El delegado para las relaciones Iglesia-Estado también hizo un llamado a los candidatos presidenciales y a los distintos sectores políticos a cuidar el lenguaje durante la recta final de la campaña electoral. Advirtió que las palabras pueden abrir escenarios de confrontación y terminar deteriorando la convivencia entre los ciudadanos.

“El llamado es a que asumamos la palabra en este momento para preparar caminos de encuentro y no caminos que más tarde generen violencias peores. La palabra abre un espacio que puede conducir hacia violencias físicas, de hecho, y, por lo tanto, hoy hay que cuidar el lenguaje, porque cuando el lenguaje se radicaliza, la convivencia entre la ciudadanía comienza a deteriorarse”, señaló.

Monseñor Henao aseguró, además, que la descalificación permanente entre sectores políticos hace cada vez más difícil el diálogo y el entendimiento democrático.

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“La descalificación constante hace imposible el diálogo. Hay que caminar por sendas que nos permitan construir puentes, escuchar, reconocer la humanidad de los demás, reconocer la humanidad de aquel que piensa distinto y no reducir al otro, que es un contendiente político, a un enemigo”, concluyó.