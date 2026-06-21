Líderes políticos y gremios reaccionan a la victoria de De La Espriella en el preconteo electoral

La elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia en el preconteo de este domingo 21 de junio de 2026 generó una ola de reacciones desde distintos sectores políticos y económicos del país. Dirigentes y gremios destacaron la jornada electoral y el inicio de una nueva etapa institucional. El resultado, cabe recordar, qieda a la espera de consolidación oficial con el proceso de escrutinio.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, celebró el resultado asegurando que “la democracia habló y el pueblo colombiano decidió recuperar el rumbo”, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Cepeda afirmó que se trató de una “expresión ciudadana legítima, libre y contundente”, resaltando la alta participación en las urnas. Además, felicitó al presidente electo y a su fórmula vicepresidencial, afirmando que “hoy Colombia abre un ciclo de esperanza y reconstrucción”.

Desde el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo también se pronunció con un mensaje de reconocimiento institucional al resultado del preconteo: “Felicito a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia. Los colombianos hablaron y ese resultado se respeta”, señaló Gaviria. El dirigente añadió que gobernar exige “grandeza” y llamó a respetar la Constitución de 1991 en la nueva administración.

El Centro Democrático emitió un comunicado en el que respaldó el resultado electoral y destacó el papel de la ciudadanía en las urnas. “El doctor Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia”, señaló la colectividad, junto al nombre de José Manuel Restrepo como vicepresidente. El partido aseguró que defenderá la democracia y la voluntad popular expresada en la jornada electoral.



En esa misma línea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló: "Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos"

Desde el sector empresarial, Fenalco destacó el resultado como un hito histórico en materia electoral y de participación ciudadana. En su mensaje en X afirmó que con más de 12,9 millones de votos, De La Espriella se convirtió en el candidato más votado en la historia del país. El gremio celebró además la transparencia del proceso y el rol de la Registraduría en una jornada “en calma”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) felicitó al presidente electo y su equipo por el resultado. La entidad expresó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en temas de seguridad energética y transición ordenada. También advirtió sobre los retos del sector eléctrico, especialmente frente a la expansión de la demanda y la posible llegada de un fenómeno de El Niño.