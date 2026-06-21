Uribe felicita a De La Espriella por ganar la Presidencia de Colombia: “No más petrochavismo”

Las mesas de votación cerraron a las 4:00 p. m. en Colombia; desde ese momento, los jurados comenzaron con el preconteo de los votos. El boletín 19 mostraba a Abelardo De La Espriella con la delantera.

Tras conocerse que el candidato de derecha es el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, el expresidente Álvaro Uribe felicitó a De La Espriella e indicó: “No más trampas del petro chavismo”.

“Estamos seguros de que el doctor De La Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”, indicó Uribe en su cuenta de X.

Asimismo, lanzó críticas a la campaña de Iván Cepeda, diciendo que tuvo el apoyo del Gobierno y “la imposición de grupos armados”.



Ganaron el doctor Abelardo De La Espriella y el doctor José Manuel Restrepo. Iván Cepeda tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda.

Por último, manifestó que no permitirán más trampas del gobierno Petro: “No podemos permitir más trampas del petrochavismo”.