"Pecamos por exceso de optimismo": Gustavo Bolívar asegura que no darán 'papaya' en segunda vuelta

El exsenador Gustavo Bolívar reconoció que en la primera vuelta presidencial su sector político cometió errores por confiarse del respaldo electoral que tenía el candidato Iván Cepeda. En diálogo con Blu Radio, aseguró que esa experiencia llevó a la campaña a replantear su estrategia de cara a la segunda vuelta.

“En primera vuelta pecamos por exceso de optimismo”, afirmó Bolívar durante la entrevista en Mañanas Blu 10:30 AM. Según explicó, una parte importante del electorado afín a su proyecto político decidió no acudir a las urnas porque consideró que su voto no era determinante para el resultado.

“Hay un 10 % de la votación que no salió, convencido de votar por Cepeda, porque se confiaron que ese voto no hacía falta”, señaló el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al referirse al balance que hicieron tras conocerse los resultados de la primera ronda electoral.

Bolívar sostuvo que esa situación generó preocupación dentro de la campaña y que una de las principales tareas para la segunda vuelta será garantizar la movilización de todos los simpatizantes. “Eso preocupó mucho en primera vuelta y en segunda van a salir a votar”, aseguró.



El dirigente político fue enfático en señalar que no están dispuestos a repetir los errores que, a su juicio, afectaron el desempeño electoral de la primera jornada. “Para esta ocasión no podemos dar esa papaya y vamos a ir al tope electoral con la plata”, manifestó.

Gustavo Bolívar prevé una elección muy cerrada

Durante la entrevista, Bolívar también se refirió al ambiente político que rodea la segunda vuelta presidencial y anticipó que la diferencia entre los candidatos podría ser mínima.

“La campaña que más produzca miedo va a perder, el que asuste menos va a ganar”, afirmó el exsenador, quien consideró que las estrategias basadas en la confrontación o en la generación de temor podrían terminar alejando votantes.

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Asimismo, aseguró que la disputa por la Presidencia será muy reñida. “Va a ser algo muy cerrado como está pasando hoy en Perú, por muy pocos votos”, dijo, al comparar el panorama electoral colombiano con procesos recientes en otros países de la región.