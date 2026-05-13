Suspenden a la embajadora en Haití tras decir que “Cepeda era un candidato magnífico”

La Procuraduría suspendió provisionalmente a la actual embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, por presunta participación en política.

La decisión llega luego de una entrevista que la diplomática concedió al medio local Metropole Radio y Televisión, en conversación con Wendell Theodore, presentador del programa Le Point, donde reveló su apoyo por el candidato Iván Cepeda e incluso habló de reelección en el país.

“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (…) La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, afirmó.

Además, aseguró que Cepeda “es un buen hombre”, que “está con el pueblo” y expresó su deseo de que gane las elecciones para que pueda viajar a Haití a una celebración prevista para noviembre.



Para la Procuraduría, las declaraciones podrían constituir una falta disciplinaria, debido a que los servidores públicos tienen restricciones para intervenir en controversias políticas y campañas electorales.

“Así las cosas, para la delegada concurren elementos que le permiten concluir razonadamente que, Vilma Velásquez Uribe, de no ser suspendida, podría seguir participando en la contienda política que actualmente se adelanta a favor de las aspiraciones electorales de uno o varios de los inscritos para el cargo de presidente de la República ”, añadió el ministerio público.

Como parte del proceso, además de la sanción e investigación, se ordenaron varias pruebas como incorporar al expediente las publicaciones de prensa y los contenidos difundidos en redes sociales que originaron la actuación disciplinaria y pedirle a la Cancillería enviar, en un plazo de cinco días, la certificación laboral de la embajadora, incluyendo fecha de nombramiento, funciones, salario y documentos administrativos relacionados con su cargo.

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La Procuraduría también pidió al medio haitiano Metropole Radio y Televisión una copia completa y sin edición de la entrevista, así como información sobre las circunstancias en que fue realizada y si la participación de la embajadora se produjo por invitación del canal.

La suspensión de la embajadora se mantendrá hasta el próximo 31 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial, aunque podría extenderse hasta junio si hay segunda vuelta electoral.