“Seguimos trabajando el escrutinio”: Susana Muhamad tras segunda vuelta presidencial

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que el equipo del oficialismo continúa concentrado en el proceso de escrutinio tras la segunda vuelta presidencial, al precisar que aún no es momento de balances políticos y que la prioridad sigue siendo el cierre del conteo oficial de votos.

En ese contexto, la exfuncionaria explicó que la discusión interna sobre ajustes o reorganización se abordará únicamente una vez concluya esa etapa institucional. Según dijo, por ahora no se han abierto espacios de evaluación de resultados, en medio de un escenario político que aún está en desarrollo y bajo revisión de cifras oficiales.

Muhamad también se refirió al ambiente de la campaña, al que describió como marcado por tensiones y un “clima político bastante agresivo”. En su análisis, señaló que durante el proceso electoral se registraron episodios de amenazas y un incremento de la confrontación, lo que, a su juicio, elevó la sensibilidad del debate público en el país.

Asimismo, advirtió que algunas de las propuestas del sector opositor han generado preocupación en parte del electorado, especialmente por posibles impactos en derechos ya adquiridos. En esa línea, sostuvo que existe inquietud frente a discursos que, según ella, estigmatizan posiciones políticas y podrían afectar garantías sociales consolidadas.



"En la campaña hubo amenazas y un clima político bastante agresivo. Las propuestas del otro candidato tienen a mucha gente en el país muy asustados con referencia a derechos que se han ido conquistando y la estigmatización del otro", dijo la integrante del Pacto Histórico.

La exministra también cuestionó el enfoque programático del candidato contrario, al señalar que más allá de la forma del discurso, el debate de fondo está en el modelo de desarrollo. Indicó que hay una apuesta por el extractivismo por encima de la diversificación económica, lo que, en su criterio, podría abrir un escenario de mayor confrontación política en adelante.

En el plano organizativo, destacó que el Pacto Histórico realizará un congreso para redefinir su hoja de ruta, en un momento que consideró clave para la movilización social. Añadió que el resultado electoral, aunque estrecho, refleja una alta participación democrática y el peso histórico del progresismo en la contienda.

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"El balance político de autocrítica hay que hacerlo colectivamente. Es un proceso que tuvo falencias en algunos temas. Queda un sabor amargo de qué faltó para poder conquistar la presidencia, estando a tan pocos votos", añadió Muhamad.

Finalmente, también planteó fortalecer el monitoreo territorial en regiones apartadas y advirtió sobre el comportamiento político en Bogotá, donde —según dijo— existe una tendencia a equilibrar las fuerzas nacionales, lo que exige mayor atención institucional.