"Vamos a reconocer el resultado del escrutinio": senadora María José Pizarro

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, se pronunció sobre el proceso de escrutinio y las impugnaciones presentadas por su fuerza política. Pizarro enfatizó el compromiso de su movimiento con la institucionalidad y la democracia, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y al país en general.

Impugnaciones y vigilancia electoral

La senadora confirmó la decisión de impugnar aproximadamente 33,000 mesas de votación, una medida que ya había sido anunciada por el candidato Iván Cepeda. Según Pizarro, esta decisión se basa en la identificación de irregularidades y comportamientos de votación inusuales detectados durante la jornada. "Hay regiones, hay ya lo habemos dicho, algunas mesas que habían tenido en la primera vuelta una votación que era típica", explicó la senadora, señalando que esta información fue presentada oportunamente a las misiones de observación electoral.

Pizarro aclaró que cuentan con un despliegue masivo de testigos y abogados listos para "cuidar los votos del pueblo colombiano" a través de las distintas etapas del escrutinio: local, zonal, departamental y nacional. No obstante, pidió evitar "ruidos innecesarios" y actuar con sabiduría durante este proceso técnico.

María José Pizarro Foto: cortesía

Respeto a las reglas de la democracia

A pesar de las reclamaciones, la senadora fue categórica al afirmar que su sector político acatará las decisiones de los entes rectores. "Nosotros somos una fuerza política respetuosa de la Constitución y de la ley. Vamos a esperar el escrutinio", aseguró de manera contundente.



En sus declaraciones, subrayó que el reconocimiento de los datos oficiales es un pilar fundamental de su postura: "Que no quepa duda que nosotros vamos a reconocer el resultado que finalmente presenten las autoridades electorales, porque la democracia tiene reglas y nosotros vamos a respetarlas como siempre lo hemos hecho".

Frente a los reportes de actos de vandalismo en ciudades como Cali y Bogotá, Pizarro reiteró su llamado a la serenidad. Instó a los ciudadanos a permitir que los abogados y comisiones escrutadoras realicen su labor "con plenas garantías" para que los temores se disipen.

"Vamos a actuar con serenidad y este es un llamado también a nuestra gente a actuar con mucha serenidad, con respeto por las instituciones", recalcó.

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Una oposición democrática y un crecimiento histórico

Al ser consultada sobre el futuro papel de su movimiento frente al gobierno de Abelardo De La Espriella, Pizarro defendió el carácter democrático de su trayectoria. Recordó que, incluso en contextos de fuerte protesta social en el pasado, han buscado el diálogo.

Abelardo De La Espriella Foto: Abelardo De La Espriella Facebook

"Nosotros ejercimos una oposición democrática y esto también tiene que quedarle perfectamente claro al país", manifestó, añadiendo que "lo que espera Colombia es que haya respeto por la movilización social".

Escuche aquí la entrevista: