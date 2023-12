Ella es Beatriz Elena García, la primera mujer en ser ascendida al grado de almirante en la Armada

La capitana de navío Beatriz Elena García se convirtió en la primera de la historia de la Armada en ser ascendida al grado de almirante.

La ahora almirante Beatriz Helena García estará a la cabeza de la jefatura jurídica de la Armada Nacional, en un reconocimiento a su impecable carrera militar, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, contó detalles de su vida profesional y las expectativas que tiene frente al acenso.

“Yo creo que me he destacado por el excelente trato al personal, mi formación académica de la cual la institución me ha permitido desarrollarla a lo largo de la carrera, los diferentes cargos desempeñados y definitivamente la disciplina, el respeto acatando completamente las normas, la constitución y todos los reglamentos y poder contribuir desde el ejemplo en mi institución”, dijo en Mañanas Blu.

En ese sentido, destacó sobre las personas que quieren hacer parte de la institución que "es muy bonito cuando se observa que de manera voluntaria desean hacer parte de nuestros esfuerzos militares y de la Policía Nacional para seguir sirviendo al país, poder desarrollarse, hacer una carrera, conformar familia, tener una proyección de vida hermosa".

